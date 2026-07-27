Замена для Сыча: "Карпаты" ведут переговоры о воспитаннике "Атлетико"

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТаке" .

Львовский клуб ведет переговоры с представителем третьего дивизиона чемпионата Испании - "Культурал Леонеса". 31-летний правый защитник рассматривается "львами" как замена для перешедшего в "Динамо" Алексея Сыча .

Если трансфер в УПЛ состоится, то на условиях минимальной финансовой компенсации для испанского клуба.

Школа "Атлетико" и знакомый тренер

Иван Калеро - питомец мадридского "Атлетико". В своей карьере защитник также успел испытать силы за границей, выступая за английский "Дерби Каунти" и нидерландскую "Спарту" из Роттердама.

В Испании Калеро защищал цвета "Эльче", "Малаги", "Сарагосы" и "Алькоркона".

Важным фактором в потенциальном трансфере является то, что Калеро уже работал под руководством нынешнего главного тренера "Карпат" Франа Фернандеса - как раз в "Алькорконе". Также футболист имеет солидный футбольный бекграунд: он сын нынешнего наставника "Овьедо" Хулиана Калеро, который в свое время входил в штаб Фернандо Йерро в сборной Испании на ЧМ-2018.

Игровые характеристики

По своему профайлу Калеро - правый защитник атакующего плана, способный при необходимости закрыть и позицию вингера (во Львове там выступает другой испанец Чебер Алькаин).

В прошлом сезоне за "Культураль Леонесса" Иван провел 37 официальных матчей в чемпионате и Кубке Испании, отличившись 5 голами и 5 результативными передачами. Главным хайлайтом игрока стал дубль в кубковом поединке против "Атлетика" из Бильбао.