Заміна для Сича: "Карпати" ведуть переговори щодо вихованця "Атлетіко"

Львівські "Карпати" активно шукають підсилення правої бровки оборони. Головною трансферною ціллю львів'ян став 31-річний іспанський захисник Іван Калеро.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".
Львівський клуб веде переговори із представником третього дивізіону чемпіонату Іспанії - "Культурал Леонеса". 31-річний правий захисник розглядається "левами" як заміна для Олексія Сича, який перейшов до "Динамо".
Якщо трансфер до УПЛ відбудеться, то на умовах мінімальної фінансової компенсації для іспанського клубу.
Іван Калеро - вихованець мадридського "Атлетіко". У своїй кар'єрі захисник також встиг випробувати сили за кордоном, виступаючи за англійський "Дербі Каунті" та нідерландську "Спарту" з Роттердама.
В Іспанії ж Калеро захищав кольори "Ельче", "Малаги", "Сарагоси" та "Алькоркона".
Важливим фактором у потенційному трансфері є те, що Калеро вже працював під керівництвом нинішнього головного тренера "Карпат" Франа Фернандеса - як раз в "Алькорконі". Також футболіст має солідний футбольний бекграунд: він є сином нинішнього наставника "Ов'єдо" Хуліана Калеро, який свого часу входив до штабу Фернандо Йєрро у збірній Іспанії на ЧС-2018.
За своїм профайлом Калеро - правий захисник атакувального плану, здатний за потреби закрити й позицію вінгера (у Львові там виступає інший іспанець Чебер Алькаїн).
У минулому сезоні за "Культураль Леонесу" Іван провів 37 офіційних матчів у чемпіонаті та Кубку Іспанії, відзначившись 5 голами та 5 результативними передачами. Головним хайлайтом гравця став дубль у кубковому поєдинку проти "Атлетіка" з Більбао.
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