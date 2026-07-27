rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 27 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Борьба за талант: "Заря" стремится перехватить чемпиона Украины
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 июля 2026 · 12:00

Борьба за талант: "Заря" стремится перехватить чемпиона Украины

Луганский клуб ищет усиление в среднюю линию и претендует на аренду 22-летнего хавбека
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Борьба за талант: "Заря" стремится перехватить чемпиона Украины
Глущенко провел вторую половину прошлого сезона в аренде (фото: shakhtar.com)

Луганская "Заря" проявляет предметный интерес к атакующему хавбеку донецкого "Шахтера" Антону Глущенко. Клуб рассматривает вариант с годовой арендой 22-летнего футболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса.

Основным претендентом на воспитанника "горняков" ранее считалась киевская "Оболонь", однако теперь луганчане включились в трансферную гонку. Оба клуба рассматривают именно аренду Глущенко на предстоящий сезон-2026/27.

"Заря" включилась в борьбу за Глущенко после окончательной потери хавбека Неманьи Андушича. Антона рассматривают как перспективную замену боснийцу.

Опыт Глущенко в УПЛ

Вторую половину прошедшей кампании полузащитник провел в составе "Кудровки". Также в его наследии есть опыт выступлений за полтавскую "Ворсклу". В обоих случаях Антон играл за эти клубы на правах аренды.

В общей сложности в Украинской Премьер-лиге Антон Глущенко успел провести 27 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" официально продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Заря Шахтер
Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Главные новости
Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина Брутальный нокаут за секунды до гонга: Сиренко вырубил фаворита Валлина Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео) Снигур потерпела поражение в финальном матче турнира в Праге (видео) Украина впервые в истории стала чемпионом Европы: в финале одолели хозяев Украина впервые в истории стала чемпионом Европы: в финале одолели хозяев
Мнения
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"