Вы не видите рекламу, но она есть: "Брайтон" удивил странной формой в матче с "Арсеналом"

Матч 5-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Арсеналом" привлек внимание не только сенсационным результатом, но и необычной экипировкой хозяев. Зрители заметили, что команда вышла на поле в странной форме без видимых эмблем и логотипов.

Что произошло на самом деле - сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы клуба .

Секретная ретро-форма к юбилею

Как выяснилось позже, надписи на футболках на самом деле есть, просто разглядеть их с первого раза удается далеко не каждому. Специальный комплект экипировки был выпущен клубом к 125-летию команды. Дату выбрали неслучайно - именно 21 сентября 1901 года "Брайтон" провел первый официальный матч в своей истории.

Как отмечает официальный сайт клуба, для максимального воссоздания старинного стиля эмблема команды, фирменный знак Nike и логотип титульного спонсора American Express были нанесены краской абсолютно того же синего оттенка, что и сама ткань. Они полностью лишены контраста и выделяются на экипировке исключительно за счет уникальной текстуры.

Вы не видите рекламу, но она есть (фото: x.com/BHAFC)

Неожиданный фон для исторического события

Футболисты "Брайтона" отметили юбилей не только уникальным ретро-дизайном, но и ярким спортивным перформансом на поле. Поединок против "Арсенала" завершился громкой сенсацией: хозяева разгромили именитых "канониров" с сухим счётом 3:0.