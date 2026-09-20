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Футбол 20 сентября 2026 · 19:09

Вы не видите рекламу, но она есть: "Брайтон" удивил странной формой в матче с "Арсеналом"

Клуб подготовил уникальный дизайн к 125-летию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вы не видите рекламу, но она есть: "Брайтон" удивил странной формой в матче с "Арсеналом"
Исторический дизайн стал для "Брайтона" счастливым (фото: x.com/BHAFC)
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Матч 5-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Арсеналом" привлек внимание не только сенсационным результатом, но и необычной экипировкой хозяев. Зрители заметили, что команда вышла на поле в странной форме без видимых эмблем и логотипов.

Что произошло на самом деле - сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы клуба.

Секретная ретро-форма к юбилею

Как выяснилось позже, надписи на футболках на самом деле есть, просто разглядеть их с первого раза удается далеко не каждому. Специальный комплект экипировки был выпущен клубом к 125-летию команды. Дату выбрали неслучайно - именно 21 сентября 1901 года "Брайтон" провел первый официальный матч в своей истории.

Как отмечает официальный сайт клуба, для максимального воссоздания старинного стиля эмблема команды, фирменный знак Nike и логотип титульного спонсора American Express были нанесены краской абсолютно того же синего оттенка, что и сама ткань. Они полностью лишены контраста и выделяются на экипировке исключительно за счет уникальной текстуры.

Вы не видите рекламу, но она есть: &quot;Брайтон&quot; удивил странной формой в матче с &quot;Арсеналом&quot;

Вы не видите рекламу, но она есть (фото: x.com/BHAFC)

Неожиданный фон для исторического события

Футболисты "Брайтона" отметили юбилей не только уникальным ретро-дизайном, но и ярким спортивным перформансом на поле. Поединок против "Арсенала" завершился громкой сенсацией: хозяева разгромили именитых "канониров" с сухим счётом 3:0.

Ранее в дерби аутсайдеров АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилли".

Теги: Футбол Чемпионат Англии
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