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Футбол 20 вересня 2026 · 19:09

Ви не бачите рекламу, але вона є: "Брайтон" здивував дивною формою у матчі з "Арсеналом"

Клуб підготував унікальний дизайн до 125-річчя
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ви не бачите рекламу, але вона є: "Брайтон" здивував дивною формою у матчі з "Арсеналом"
Історичний дизайн став для "Брайтона" щасливим (фото: x.com/BHAFC)
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Матч 5-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Брайтоном" та "Арсеналом" привернув увагу не лише сенсаційним результатом, а й унікальним екіпіруванням господарів поля. Глядачі помітили, що команда грає у доволі дивній формі без видимих емблем та логотипів.

Що сталося насправді - повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси клубу.

Секретна ретро-форма до ювілею

Як з'ясувалося пізніше, написи на футболках насправді є, просто розгледіти їх з першого разу вдається далеко не кожному. Спеціальний комплект екіпірування був випущений клубом до 125-річчя команди. Дату обрали невипадково – саме 21 вересня 1901 року "Брайтон" провів перший офіційний матч у своїй історії.

Як зазначає офіційний сайт клубу, для максимального відтворення старинного стилю емблема команди, фірмовий знак Nike та логотип титульного спонсора American Express були нанесені фарбою абсолютно того ж синього відтінку, що й сама тканина. Вони повністю позбавлені контрасту та виділяються на екіпіруванні виключно за рахунок унікальної текстури.

Ви не бачите рекламу, але вона є: &quot;Брайтон&quot; здивував дивною формою у матчі з &quot;Арсеналом&quot;

Ви не бачите рекламу, але вона є (фото: x.com/BHAFC)

Несподіваний фон для історичної події

Футболісти "Брайтона" відзначили ювілей не лише унікальним ретро-дизайном, а й яскравим спортивним перформансом на полі. Поєдинок проти "Арсенала" завершився гучною сенсацією: господарі розгромили іменитих "канонірів" із сухим рахунком 3:0.

Раніше у дербі аутсайдерів АПЛ "Тоттенгем" програв "Астон Віллі".

Теги: Футбол Чемпіонат Англії
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