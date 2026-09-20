Ви не бачите рекламу, але вона є: "Брайтон" здивував дивною формою у матчі з "Арсеналом"

Матч 5-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Брайтоном" та "Арсеналом" привернув увагу не лише сенсаційним результатом, а й унікальним екіпіруванням господарів поля. Глядачі помітили, що команда грає у доволі дивній формі без видимих емблем та логотипів.

Що сталося насправді - повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси клубу .

Секретна ретро-форма до ювілею

Як з'ясувалося пізніше, написи на футболках насправді є, просто розгледіти їх з першого разу вдається далеко не кожному. Спеціальний комплект екіпірування був випущений клубом до 125-річчя команди. Дату обрали невипадково – саме 21 вересня 1901 року "Брайтон" провів перший офіційний матч у своїй історії.

Як зазначає офіційний сайт клубу, для максимального відтворення старинного стилю емблема команди, фірмовий знак Nike та логотип титульного спонсора American Express були нанесені фарбою абсолютно того ж синього відтінку, що й сама тканина. Вони повністю позбавлені контрасту та виділяються на екіпіруванні виключно за рахунок унікальної текстури.

Ви не бачите рекламу, але вона є (фото: x.com/BHAFC)

Несподіваний фон для історичної події

Футболісти "Брайтона" відзначили ювілей не лише унікальним ретро-дизайном, а й яскравим спортивним перформансом на полі. Поєдинок проти "Арсенала" завершився гучною сенсацією: господарі розгромили іменитих "канонірів" із сухим рахунком 3:0.