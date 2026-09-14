Яремчук неожиданно возвращается в еврокубковую заявку "Олимпиакоса": решение нового тренера

Форвард сборной Украины Роман Яремчук получит возможность проявить себя в еврокубках в составе "Олимпиакоса". Греческий клуб готовит изменения в своей заявке перед стартом в Лиге Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на греческое издание SPORT24 .

Шанс для Яремчука

Руководство "Олимпиакоса" уже направило в медицинский комитет УЕФА полный пакет документов, подтверждающих тяжелую травму ведущего бомбардира команды Аюба Эль-Кааби. Место марокканца в заявке в Лигу Европы официально займет нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Напомним, что Яремчук отсутствовал в первой версии заявки пирейцев, составленной еще предыдущим штабом. Но новый главный тренер команды Иманоль Альгуасиль возлагает большие надежды на 30-летнего украинца, считая его одним из ключевых исполнителей для перестройки игровой модели команды.

Обновление тренерского штаба

Помимо ротации в составе футболистов, клуб из Пирея также подает обновленный список технического персонала, где официально регистрируют Иманоля Альгуасиля и его помощников.

Испанский специалист, известный по работе с "Реал Сосьедадом", возглавил "Олимпиакос" 10 сентября после отставки своего соотечественника Хосе Луиса Мендилибара.

Первый матч в основном раунде Лиги Европы "Олимпиакос" сыграет 16 сентября – греки примут польскую "Ягеллонию".