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Футбол 14 сентября 2026 · 21:47

Яремчук неожиданно возвращается в еврокубковую заявку "Олимпиакоса": решение нового тренера

Первый поединок греков в Лиге Европы уже 16 сентября
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Яремчук неожиданно возвращается в еврокубковую заявку "Олимпиакоса": решение нового тренера
Роман Яремчук получил шанс от нового наставника пирейцев (фото: ФК "Олимпиакос")
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук получит возможность проявить себя в еврокубках в составе "Олимпиакоса". Греческий клуб готовит изменения в своей заявке перед стартом в Лиге Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на греческое издание SPORT24.

Шанс для Яремчука

Руководство "Олимпиакоса" уже направило в медицинский комитет УЕФА полный пакет документов, подтверждающих тяжелую травму ведущего бомбардира команды Аюба Эль-Кааби. Место марокканца в заявке в Лигу Европы официально займет нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Напомним, что Яремчук отсутствовал в первой версии заявки пирейцев, составленной еще предыдущим штабом. Но новый главный тренер команды Иманоль Альгуасиль возлагает большие надежды на 30-летнего украинца, считая его одним из ключевых исполнителей для перестройки игровой модели команды.

Обновление тренерского штаба

Помимо ротации в составе футболистов, клуб из Пирея также подает обновленный список технического персонала, где официально регистрируют Иманоля Альгуасиля и его помощников.

Испанский специалист, известный по работе с "Реал Сосьедадом", возглавил "Олимпиакос" 10 сентября после отставки своего соотечественника Хосе Луиса Мендилибара.

Первый матч в основном раунде Лиги Европы "Олимпиакос" сыграет 16 сентября – греки примут польскую "Ягеллонию".

Ранее сообщалось, что Степанов забил в пятом матче подряд и возглавил гонку бомбардиров в Нидерландах.

Теги: Футбол Лига Европы
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Ла Лига 14 сентября 22:00
Вильярреал - : - Бетис
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
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