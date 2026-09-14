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Футбол 14 вересня 2026 · 21:47

Яремчук несподівано повертається до єврокубкової заявки "Олімпіакоса": рішення нового тренера

Перший поєдинок греків у Лізі Європи вже 16 вересня
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Яремчук несподівано повертається до єврокубкової заявки "Олімпіакоса": рішення нового тренера
Роман Яремчук отримав шанс від нового наставника пірейців (фото: ФК "Олімпіакос")
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Форвард збірної України Роман Яремчук отримає можливість проявити себе в єврокубках у складі "Олімпіакоса". Грецький клуб готує зміни до своєї заявки перед стартом у Лізі Європи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на грецьке видання SPORT24.

Шанс для Яремчука

Керівництво "Олімпіакоса" вже направило до медичного комітету УЄФА повний пакет документів, що підтверджують важку травму провідного бомбардира команди Аюба Ель-Каабі. Місце марокканця у заявці на Лігу Європи офіційно займе нападник збірної України Роман Яремчук.

Нагадаємо, що Яремчук був відсутній у першій версії заявки пірейців, складеної ще попереднім штабом. Але новий головний тренер команди Іманоль Альгуасіль покладає великі надії на 30-річного українця, вважаючи його одним із ключових виконавців для перебудови ігрової моделі команди.

Оновлення тренерського штабу

Окрім ротації у складі футболістів, клуб із Пірея також подає оновлений список технічного персоналу, де офіційно реєструють Іманоля Альгуасіля та його помічників.

Іспанський фахівець, відомий по роботі з "Реал Сосьедадом", очолив "Олімпіакос" 10 вересня після відставки свого співвітчизника Хосе Луїса Менділібара.

Перший матч у основному раунді Ліги Європи "Олімпіакос" зіграє 16 вересня - греки прийматимуть польську "Ягеллонію".

Раніше ми повідомляли, що Степанов забив у п'ятому матчі поспіль та очолив гонку бомбардирів у Нідерландах.

Теги: Футбол Ліга Європи
Головні матчі
Ла Ліга 14 вересня 22:00
Вільярреал - : - Бетіс
Ла Ліга 15 вересня 22:30
Ельче - : - Реал
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