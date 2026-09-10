Шанс для Яремчука: "Олімпіакос" вказав на двері тренеру, який викреслив українця

Грецький "Олімпіакос" несподівано припинив співпрацю з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром. Іспанський фахівець залишає команду після одного з найуспішніших періодів в її історії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про відставку

Причини рішення клуб не повідомив. При цьому контракт Менділібара був розрахований до літа 2027 року.

Іспанець очолив "Олімпіакос" у лютому 2024 року. За цей час команда під його керівництвом виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.

Головним досягненням Менділібара став тріумф у Лізі конференцій сезону-2023/24. "Олімпіакос" уперше у своїй історії виграв єврокубок, ставши першим грецьким клубом, якому вдалося здобути європейський трофей.

Що відбувається з "Олімпіакосом"

У новому сезоні команда стартувала на внутрішній арені успішно. "Олімпіакос" здобув дві перемоги у перших двох турах чемпіонату Греції.

Водночас клуб не зміг пробитися до основного етапу Ліги чемпіонів, поступившись "Неймегену" у кваліфікації. У новому єврокубковому сезоні греки зіграють в основному етапі Ліги Європи.

Що чекає на Яремчука

У складі "Олімпіакоса" виступає нападник збірної України Роман Яремчук. Він приєднався до грецького клубу влітку 2024 року, але за Менділібара не зміг стати основним форвардом. Головну роль в атаці команди тривалий час відігравав марокканець Аюб Ель-Каабі. Яремчук переважно виходив на поле з лави запасних.

За цей період українець провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і зробив п'ять результативних передач.

Після повернення з оренди в "Ліоні" ситуація для Яремчука стала ще складнішою. Менділібар не включив 30-річного українця до заявки "Олімпіакоса" на Лігу Європи. Тепер після зміни головного тренера українець потенційно може отримати новий шанс проявити себе в "Олімпіакосі", але лише у внутрішніх турнірах.