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Футбол 13 сентября 2026 · 16:01

Степанов забил в пятом матче подряд и возглавил гонку бомбардиров в Нидерландах (видео)

19-летний украинец установил исторический рекорд в Эредивизе
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Степанов забил в пятом матче подряд и возглавил гонку бомбардиров в Нидерландах (видео)
Артем Степанов штампует голы за "Утрехт" (фото: x.com/fcutrecht)
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Нападающий молодежной сборной Украины Артем Степанов продолжает покорять чемпионат Нидерландов. В поединке против "Эксельсиора" 19-летний форвард "Утрехта" снова отличился забитым мячом, помог своей команде одержать победу и повторил уникальное достижение 25-летней давности.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Голевая серия украинца

В поединке 6-го тура Эредивизи против "Эксельсиора" Степанов вышел в стартовом составе "Утрехта" и открыл счет на 36-й минуте. Нападающий удачно сориентировался в штрафной и переправил мяч в сетку после прострела партнера. Во втором тайме соперник сравнял счет, однако "Утрехт" вырвал итоговую победу 2:1 уже в добавленное рефери время благодаря точному удару Дани де Вита.

Благодаря этой выездной победе "Утрехт" прервал неудачную серию. Сейчас команда занимает 13-е место в Эредивизи.

Побил рекорд ван дер Варта

Для 19-летнего украинца этот мяч стал уже 5-м в нынешнем розыгрыше чемпионата. Степанов отметился как минимум одним забитым голом в каждом из своих пяти выходов на поле в Эредивизи, благодаря чему сейчас возглавляет гонку бомбардиров лиги вместе с Сореном Тенстедтом из "Гоу Эхед Иглз".

По данным официального сайта Эредивизи, в возрасте 19 лет и 34 дней украинец стал самым молодым игроком, который забивал в пяти матчах чемпионата подряд. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Рафаэлю ван дер Варту (в 2001 году).

Напомним, права на украинского нападающего принадлежат леверкузенскому "Байеру", а его текущая трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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Теги: Футбол
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