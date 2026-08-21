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Футбол 21 августа 2026 · 12:09

Ребров извинился за совместную игру с экс-игроком сборной РФ

Украинский специалист отметил свою поддержку ВСУ и извинился перед фанатами
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ребров извинился за совместную игру с экс-игроком сборной РФ
Ребров официально прокомментировал скандальную ситуацию (Фото: rebrov_serhiy, Instagram)

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров публично отреагировал на появление в сети видео, на котором он играет в падел с бывшим защитником сборной России Василием Березуцким. Он извинился за этот эпизод перед болельщиками.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Сергея Реброва.

Объяснение ситуации и прощения перед болельщиками

После распространения в интернете кадров общей игры в падел украинский специалист обратился к общественности. Ребров подчеркнул, что не поддерживает контакты с представителями страны-агрессорки, кроме тех, кто публично осудил полномасштабную войну и покинул РФ:

"Я знал об антивоенной позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно поехал работать тренером в РФ - я не слежу за футболом в государстве-террористке. Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых оскорбил этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции", - поддержал родной.

Специалист также напомнил, что системно поддерживает украинских защитников с самого начала полномасштабного вторжения. В частности, недавно он приобрел партию из 50 терминалов Starlink для нужд одной из бригад ВСУ.

Кто такой Василий Березуцкий

Василий Березуцкий – бывший защитник московского ЦСКА и экс-игрок сборной России, в составе которой доходил до полуфинала Евро-2008, а с клубом завоевал Кубок УЕФА.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Березуцкий публично высказывался против войны и покинул тренерский штаб ЦСКА и переехал в Испанию.

Впрочем, после работы в азербайджанском "Сабахе" он вернулся в РФ, где возглавил "Урал".

Ранее эксфутболист сборной Украины Артем Кравец поделился мнениями по ситуации с Сергеем Ребровым и Березуцким.

Теги: Футбол Сергей Ребров
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