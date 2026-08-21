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Футбол 21 серпня 2026 · 12:09

Ребров вибачився за спільну гру з екс-гравцем збірної РФ

Український фахівець наголосив на своїй підтримці ЗСУ та вибачився перед фанатами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ребров вибачився за спільну гру з екс-гравцем збірної РФ
Ребров офіційно прокоментував скандальну ситуацію (Фото: rebrov_serhiy, Instagram)

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров публічно відреагував на появу в мережі відео, на якому він грає в падел із колишнім захисником збірної Росії Василем Березуцьким. Він вибачився за цей епізод перед вболівальниками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Сергія Реброва.

Пояснення ситуації та вибачення перед уболівальниками

Після поширення в інтернеті кадрів спільної гри в падел український фахівець звернувся до громадськості. Ребров підкреслив, що не підтримує контактів із представниками країни-агресорки, окрім тих, хто публічно засудив повномасштабну війну та покинув РФ:

"Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у РФ - я не стежу за футболом у державі-терористці. Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни", - наголосив Ребров.

Фахівець також нагадав, що системно підтримує українських захисників від самого початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, нещодавно він придбав партію з 50 терміналів Starlink для потреб однієї з бригад ЗСУ.

Хто такий Василь Березуцький

Василь Березуцький - колишній захисник московського ЦСКА та екс-гравець збірної Росії, у складі якої доходив до півфіналу Євро-2008, а з клубом здобував Кубок УЄФА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Березуцький публічно висловлювався проти війни та залишив тренерський штаб ЦСКА і переїхав до Іспанії.

Втім, після роботи в азербайджанському "Сабаху" він повернувся до РФ, де очолив "Урал".

Раніше ексфутболіст збірної України Артем Кравець поділився думками щодо ситуації з Сергієм Ребровим та Березуцьким.

Теги: Футбол Сергій Ребров
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