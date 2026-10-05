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Теніс 05 жовтня 2026 · 18:26

Дикість у Пекіні: скандального Медведєва дискваліфікували за удар у глядача під час матчу (відео)

Оскаженілий росіянин влучив м'ячем у голову вболівальнику на трибунах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дикість у Пекіні: скандального Медведєва дискваліфікували за удар у глядача під час матчу (відео)
Даніїл Медведєв ганебно залишив турнір (фото: x.com/SkySportsTennis)
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Півфінальний поєдинок престижного турніру ATP 500 у китайському Пекіні між Новаком Джоковичем та Даніїлом Медведєвим завершився грандіозним скандалом. Судді ухвалили рішення дискваліфікувати росіянина через нанесення травми глядачеві.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дикий вчинок росіянина

Півфінальний поєдинок тримав уболівальянців у напрузі від перших хвилин. Стартовий сет залишився за сербським тенісистом (7:5), а в другій партії Джокович зумів зробити брейк і впевнено вів до перемоги. Усе вирішилося за рахунку 5:3 на користь Новака під час чергового розіграшу на його подачі.

Не зумівши дістати складний м'яч у кутку корту, розлючений Медведєв сильним ударом відправив м'яч на трибуни. Тенісний м'яч влучив у прямо в голову одному з глядачів, що сидів у перших рядах.

Після короткої наради за участю судді на вишці Мохамеда Лаяні та супервайзера було ухвалено беззаперечне рішення про негайну дискваліфікацію гравця.

Рекордний вихід Джоковича у фінал

Через дострокове завершення матчу Новак Джокович автоматично отримав путівку до фіналу змагань у Пекіні. Цей успіх став для легендарного серба продовженням його унікальної серії: він виграв уже 33-й матч поспіль на кортах столиці Китаю, де досі не зазнав жодної поразки в кар'єрі.

У вирішальному матчі турніру Джокович зустрінеться з австралійцем Алексом де Мінором, який вийшов до фіналу на відмові свого суперника.

Водночас для Медведєва цей інцидент став черговим гучним скандалом у кар'єрі, що тепер карається серйозними санкціями від організаторів Туру.

Раніше ми писали, що перша ракетка світу Єлєна Рибакіна шокувала рішенням після сенсаційного вильоту в Пекіні.

Теги: Теніс Новак Джокович
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