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Теннис 05 октября 2026 · 18:26

Дикость в Пекине: скандального Медведева дисквалифицировали за удар в зрителя во время матча (видео)

Взбешенный россиянин попал мячом в голову болельщику на трибунах
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дикость в Пекине: скандального Медведева дисквалифицировали за удар в зрителя во время матча (видео)
Даниил Медведев позорно покинул турнир (фото: x.com/SkySportsTennis)
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Полуфинальный поединок престижного турнира ATP 500 в китайском Пекине между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым завершился грандиозным скандалом. Судьи приняли решение дисквалифицировать россиянина из-за нанесения травмы зрителю.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дикий поступок россиянина

Полуфинальный поединок держал болельщиков в напряжении с первых минут. Стартовый сет остался за сербским теннисистом (7:5), а во второй партии Джокович сумел сделать брейк и уверенно вел дело к победе. Все решилось при счете 5:3 в пользу Новака во время очередного розыгрыша на его подаче.

Не сумев достать сложный мяч в углу корта, разозленный Медведев сильным ударом отправил мяч на трибуны. Теннисный мяч попал прямо в голову одному из зрителей, сидевшему в первых рядах.

После короткого совещания с участием судьи на вышке Мохамеда Лаяни и супервайзера было принято безоговорочное решение о немедленной дисквалификации игрока.

Рекордный выход Джоковича в финал

Из-за досрочного завершения матча Новак Джокович автоматически получил путевку в финал соревнований в Пекине. Этот успех стал для легендарного серба продолжением его уникальной серии: он выиграл уже 33-й матч подряд на кортах столицы Китая, где до сих пор не потерпел ни одного поражения в карьере.

В решающем матче турнира Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором, вышедшим в финал на отказе своего соперника.

В то же время для Медведева этот инцидент стал очередным громким скандалом в карьере, что теперь карается серьезными санкциями от организаторов Тура.

Ранее мы писали, что первая ракетка мира Елена Рыбакина шокировала решение после сенсационного вылета в Пекине.

Теги: Теннис Новак Джокович
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