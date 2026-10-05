Рыбакина шокировала решение после сенсационного вылета в Пекине

Первая ракетка мира Елена Рыбакина приняла неожиданное решение досрочно прекратить выступления на азиатских кортах. Звездная теннисистка официально снялась с представительного турнира серии WTA 1000 в Ухане.

Проблемы и поражение в Пекине

Начало осенней серии турниров в Китае сложилось для лидера мирового рейтинга крайне неудачно. Накануне Рыбакина сенсационно уступила в Пекине в матче против Алины Чараевой. Как оказалось впоследствии, на исход поединка и дальнейшие планы оказало существенное влияние физическое состояние спортсменки.

Сразу после завершения встречи стало известно, что теннисистка вынуждена пропустить следующий большой старт – Dongfeng Voyah Wuhan Open 2026. Причиной такого шага стала неприятная травма стопы, беспокоящая теннисистку.

Официальное заявление Рыбакиной

Организаторы турнира в Ухане опубликовали официальное обращение теннисистки к поклонникам.

"Мне очень жаль болельщиков, которые ждали моей игры. Я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Спасибо за понимание и постоянную поддержку. Увидимся в следующем году", - подчеркнула Рыбакина.

Напомним, что в этом сезоне теннисистка уже сталкивалась с подобными трудностями – в августе она снималась с турнира в Цинциннате. Однако тогда это не помешало ей триумфовать на US Open и завоевать статус первой ракетки мира.