rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 05 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Рыбакина шокировала решение после сенсационного вылета в Пекине
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 05 октября 2026 · 15:38

Рыбакина шокировала решение после сенсационного вылета в Пекине

Первая ракетка мира сделала заявление о снятии со следующего китайского "тысячника"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Рыбакина шокировала решение после сенсационного вылета в Пекине
Елена Рыбакина (фото: US Open)
Add as a preferred source on Google

Первая ракетка мира Елена Рыбакина приняла неожиданное решение досрочно прекратить выступления на азиатских кортах. Звездная теннисистка официально снялась с представительного турнира серии WTA 1000 в Ухане.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Проблемы и поражение в Пекине

Начало осенней серии турниров в Китае сложилось для лидера мирового рейтинга крайне неудачно. Накануне Рыбакина сенсационно уступила в Пекине в матче против Алины Чараевой. Как оказалось впоследствии, на исход поединка и дальнейшие планы оказало существенное влияние физическое состояние спортсменки.

Сразу после завершения встречи стало известно, что теннисистка вынуждена пропустить следующий большой старт – Dongfeng Voyah Wuhan Open 2026. Причиной такого шага стала неприятная травма стопы, беспокоящая теннисистку.

Официальное заявление Рыбакиной

Организаторы турнира в Ухане опубликовали официальное обращение теннисистки к поклонникам.

"Мне очень жаль болельщиков, которые ждали моей игры. Я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Спасибо за понимание и постоянную поддержку. Увидимся в следующем году", - подчеркнула Рыбакина.

Напомним, что в этом сезоне теннисистка уже сталкивалась с подобными трудностями – в августе она снималась с турнира в Цинциннате. Однако тогда это не помешало ей триумфовать на US Open и завоевать статус первой ракетки мира.

Ранее Элина Свитолина пережила матч-триллер и пробилась в 1/8 финала в Пекине.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига наций 5 октября 21:45
Украина - : - Венгрия
Лига наций 5 октября 21:45
Италия - : - Турция
Лига наций 5 октября 21:45
Франция - : - Бельгия
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Украина – Венгрия: где и когда смотреть повторную битву команд в Лиге наций Украина – Венгрия: где и когда смотреть повторную битву команд в Лиге наций Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео) Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео) "У нас был дедлайн": Гутцайт – о выборах президента НОК Украины "У нас был дедлайн": Гутцайт – о выборах президента НОК Украины
Мнения
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch