Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Пекине. В матче третьего круга украинка в напряженной борьбе одолела представительницу Греции Марию Саккари и идет дальше.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.
WTA 1000. Пекин. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 7:5
Поединок против Марии Саккари складывался для украинской теннисистки непросто с самого начала. На корте шла равная борьба, ведь ни одна из спортсменок не хотела отпускать соперницу в счете. На старте партии Свитолина продемонстрировала характер, отыграв опасный брейкпойнт.
Ключевой момент в первом сете произошел при счете 4:4. Элина добавила в агрессии, сумела совершить решающий брейк на подаче гречанки, после чего уверенно довела дело до победы в партии - 6:4.
Второй сет разворачивался по схожему сценарию: теннисистки шли шаг в шаг, держа собственные подачи к счету 5:5. Однако в самый ответственный момент украинка выиграла два гейма подряд, закрыв матч в свою пользу за чуть более полутора часов – 7:5.
Благодаря этому успеху Свитолина в четвертый раз в текущем сезоне вышла в 1/8 финала на турнирах категории WTA 1000.
Следующей соперницей украинки в Пекине станет американка Энн Ли, которая в своем матче третьего круга обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Представительница США и украинка ранее встречались только на Ролан Гаррос-2021, где победила Элина.
Накануне Дария Снигур разгромила соперницу и впервые в карьере пробилась в 1/8 финала "тысячника".