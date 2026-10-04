Разгром за 48 минут: Снигур не заметила соперницу на China Open

Третья ракетка Украины и 46-я в мире Дария Снигур продолжает уверенное выступление на турнире WTA 1000 в Пекине. В третьем круге она провела один из самых убедительных матчей на соревнованиях и одержала разгромную победу над представительницей Австралии Тайлой Престон.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

WTA 1000. Пекин. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Тайла Престон (Австралия) – 6:1, 6:0

Не оставила сопернице шансов

Снигур и Престон (WTA 91) ранее не встречались, однако дебютное очное противостояние прошло полностью по сценарию украинки. Матч третьего круга продолжался всего 48 минут.

В первой партии Дарья сразу захватила инициативу. Украинка выиграла стартовый гейм на своей подаче, после чего дважды сделала брейк и повела 5:0. Престон удалось взять один гейм, но Снигур сразу подала на сет - 6:1.

Вторая партия превратилась в полный разгром. Украинка взяла подачу соперницы уже в первом гейме, а затем оформила еще два брейка. Престон так и не смогла выиграть ни одного гейма - 6:0.

Новый этап для украинки

Победа позволила Снигур впервые в карьере выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000. Украинка стала первой представительницей нашей страны, которая достигла этой стадии нынешних соревнований в Пекине.

Теперь Снигур ждет значительно более сложное испытание. Ее следующей соперницей станет пятая ракетка мира Мирра Андреева, выступающая в нейтральном статусе.

Для Дарьи это будет лишь второе противостояние с представительницей топ-5 мирового рейтинга. В апреле украинка встречалась с Игой Свентек на турнире в Мадриде и потерпела поражение.

Напомним, ранее выступления в Пекине завершила Даяна Ястремская. Еще одна украинка Элина Свитолина продолжает борьбу на турнире и 5 октября сыграет против гречанки Марии Саккари.