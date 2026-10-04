Розгром за 48 хвилин: Снігур не помітила суперницю на China Open

Третя ракетка України та 46-та у світі Дарія Снігур продовжує впевнений виступ на турнірі WTA 1000 у Пекіні. У третьому колі вона провела один із найпереконливіших матчів на змаганнях та здобула розгромну перемогу над представницею Австралії Тайлою Престон.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу .

WTA 1000. Пекін. 1/16 фіналу

Дарія Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 6:1, 6:0

Не залишила суперниці шансів

Снігур та Престон (WTA 91) раніше не зустрічалися, однак дебютне очне протистояння вийшло повністю за сценарієм українки. Матч третього кола тривав лише 48 хвилин.

У першій партії Дарія одразу захопила ініціативу. Українка виграла стартовий гейм на своїй подачі, після чого двічі зробила брейк та повела 5:0. Престон вдалося взяти один гейм, але Снігур одразу подала на сет – 6:1.

Другий сет перетворився на повний розгром. Українка взяла подачу суперниці вже у першому геймі, а згодом оформила ще два брейки. Престон так і не змогла виграти жодного гейму – 6:0.

Новий етап для українки

Перемога дозволила Снігур уперше в кар'єрі вийти до 1/8 фіналу турніру категорії WTA 1000. Українка стала першою представницею нашої країни, яка дісталася цієї стадії цьогорічних змагань у Пекіні.

Тепер на Снігур чекає значно складніше випробування. Її наступною суперницею стане п'ята ракетка світу Мірра Андрєєва, яка виступає у нейтральному статусі.

Для Дарії це буде лише друге протистояння з представницею топ-5 світового рейтингу. У квітні українка зустрічалася з Ігою Свьонтек на турнірі в Мадриді та зазнала поразки.

Нагадаємо, раніше виступи в Пекіні завершила Даяна Ястремська. Ще одна українка Еліна Світоліна продовжує боротьбу на турнірі та 5 жовтня зіграє проти гречанки Марії Саккарі.