Європейські футбольні асоціації визначилися з кандидатом, який може скласти конкуренцію Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА. Представники УЄФА одностайно підтримали очільника Федерації футболу Франції Філіппа Діалло.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву організації .

УЄФА об'єднався навколо єдиної кандидатури

Спеціальна зустріч представників європейських футбольних асоціацій відбулася 16 листопада під головуванням президента УЄФА Александера Чеферіна. За її підсумками учасники одноголосно запросили президента Федерації футболу Франції Філіппа Діалло взяти участь у виборах очільника ФІФА та пообіцяли йому повну підтримку.

У спільній заяві європейські асоціації висловили серйозне занепокоєння напрямком розвитку світового футболу під керівництвом Джанні Інфантіно. Вони закликали відновити єдність і довіру у футбольній спільноті, а також наголосили на необхідності прозорого управління та тіснішої співпраці з національними федераціями.

Сам Діалло вже погодився балотуватися. Його кандидатуру має офіційно затвердити Виконавчий комітет Федерації футболу Франції на засіданні 17 листопада.

Що відомо про кандидата від Європи

63-річний Філіпп Діалло – французький юрист і спортивний функціонер із багаторічним досвідом управління у футболі.

До призначення президентом національної федерації він очолював організацію, що представляє інтереси професійних клубів Франції, входив до правління Професійної футбольної ліги та працював у структурах ФІФА з вирішення спорів.

Федерацію футболу Франції Діалло очолює із січня 2023 року. Спочатку він став виконувачем обов'язків президента після відставки Ноеля Ле Гре, а в червні того ж року переміг на повноцінних виборах. У грудні 2024-го функціонер переобрався на новий чотирирічний термін. Також із 2023 року він входить до Виконавчого комітету УЄФА.

Відносини французького керівника з Інфантіно загострилися восени 2026 року. У вересні FFF офіційно відкликала підтримку переобрання швейцарця, а сам Діалло заявляв, що його ініціативи під час та після чемпіонату світу-2026 серйозно зашкодили іміджу й єдності футболу.

Хто ще претендує на президентське крісло ФІФА

Головним суперником Діалло стане чинний президент організації Джанні Інфантіно, який керує ФІФА з 2016 року та вже оголосив про намір балотуватися на четвертий термін.

Раніше про участь у виборчих перегонах заявили ще два претенденти: почесний президент Асоціації футболу Японії та член Ради ФІФА Коко Тасіма, а також колишній захисник збірної Швейцарії та лондонського "Тоттенгема" Рамон Вега.

Серед потенційних кандидатів також називали керівника відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсена Венгера, однак він відмовився від цих планів. Не балотуватиметься й президент УЄФА Александер Чеферін.

Вибори президента ФІФА заплановані на 18 березня 2027 року. Вони відбудуться під час 77-го Конгресу організації в марокканському Рабаті. Для реєстрації кожен претендент повинен отримати письмову підтримку щонайменше п'яти національних асоціацій – членів ФІФА.