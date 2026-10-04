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Теніс 04 жовтня 2026 · 10:41

Виліт з рекордом: Ястремська не втримала перевагу у Пекіні

Українка двічі вела у другому сеті, але віддала вирішальний гейм сенсаційній австрійці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Виліт з рекордом: Ястремська не втримала перевагу у Пекіні
Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
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Сьома ракетка України та 111-та у світі Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні. У третьому колі вона поступилася представниці Австрії Сіньї Краус, яка займає 95-ту позицію у світовому рейтингу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000. Пекін. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Сінья Краус (Австрія) – 1:6, 4:6

Як складалася гра

Перша партія склалася невдало для українки: вона змогла виграти лише один гейм, після чого австрійка перехопила ініціативу та закрила сет з рахунком 6:1.

Другий сет пройшов у значно напруженішій боротьбі. Даяна двічі вела з одним брейком і демонструвала характер, але не змогла втримати перевагу. У вирішальному десятому геймі на власній подачі українка відіграла три матчпоінти, проте суперниця все ж дотиснула нашу тенісистку, реалізувавши четверту спробу. Поєдинок тривав 1 годину та 34 хвилини й завершився поразкою Ястремської у двох сетах.

Підсумки турніру для Ястремської

Незважаючи на прикрий виліт, виступ у Пекіні приніс Ястремській важливий позитивний досвід. Вона вперше з липня минулого року виграла два матчі поспіль в основній сітці турніру категорії WTA 1000 і перервала неприємну серію з чотирьох поразок. Крім того, вихід до третього кола став її особистим локальним успіхом на цих змаганнях.

Тим часом боротьба на турнірі в Китаї триває. Україну на престижних змаганнях продовжують представляти ще дві тенісистки – Еліна Світоліна та Дарія Снігур.

Раніше ми повідомляли, що в WTA планують радикальну реформу Підсумкового турніру.

Теги: Теніс Даяна Ястремська
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