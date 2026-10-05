Яскравий тріумф і несподівана крапка: легендарний український призер Олімпіади завершив кар'єру

Знаменитий український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна оголосив про завершення професіональної кар'єри. Гучну заяву спортсмен зробив одразу після того, як тріумфував на престижному турнірі в австрійському Зальцбурзі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

Тріумфальне повернення в Зальцбурзі

На заключному етапі Серії А з карате в австрійському Зальцбурзі 37-річний Станіслав Горуна повернувся на татамі після тривалої паузи, спричиненої травмою коліна. Досвідчений спортсмен вирішив випробувати свої сили в новій ваговій категорії до 84 кг і впевнено пройшов усю дистанцію.

Здобувши п'ять перемог поспіль, у вирішальному фінальному поєдинку Горуна переміг свого співвітчизника та одноклубника Валерія Сонних, здобувши омріяну золоту нагороду.

Емоційне прощання з великим спортом

Одразу після завершення змагань титулований каратист повідомив у соцмережах, що цей золотий турнір став останнім у його славетній спортивній кар'єрі. Горуна подякував усім за підтримку та наголосив, що настав час для нового життєвого етапу.

"Кожна хороша історія має свій кінець. І моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які я збережу в серці назавжди", – написав спортсмен.

Головні досягнення Горуни

Станіслав Горуна є першим та єдиним українським каратистом, який здобув олімпійську медаль серед чоловіків. На Олімпіаді-2020 у Токіо він виборов "бронзу" у ваговій категорії до 75 кг.

Олімпійські змагання в Токіо стали особливими для карате, адже цей вид спорту був представлений у програмі Ігор лише один раз.

Також Горуна двічі ставав чемпіоном Європи. У 2021 році він виграв індивідуальне "золото", а у 2023-му здобув командну нагороду найвищої проби. Крім того, українець перемагав на Всесвітніх та Європейських іграх. Загалом упродовж кар'єри він здобув 13 нагород на міжнародних турнірах найвищого рівня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Горуна долучився до Сил оборони України. У 2022 році каратист виставив свою олімпійську медаль на благодійний аукціон. Нагороду за 20,5 тисяч доларів придбав японський учасник аукціону, але у квітні 2026 року він повернув її Станіславу.