rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 05 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Яркий триумф и неожиданная точка: легендарный украинский призер Олимпиады завершил карьеру
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 05 октября 2026 · 16:35

Яркий триумф и неожиданная точка: легендарный украинский призер Олимпиады завершил карьеру

Каратист Станислав Горуна завоевал "золото" на турнире в Австрии и попрощался с большим спортом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Яркий триумф и неожиданная точка: легендарный украинский призер Олимпиады завершил карьеру
Станислав Горуна на Олимпиаде-2020 (фото: facebook.com/stanislav.horuna.3)
Add as a preferred source on Google

Знаменитый украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна объявил о завершении профессиональной карьеры. Громкое заявление спортсмен сделал сразу после триумфа на престижном турнире в австрийском Зальцбурге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

Триумфальное возвращение в Зальцбурге

На заключительном этапе Серии А по карате в австрийском Зальцбурге 37-летний Станислав Горуна вернулся на татами после длительной паузы, вызванной травмой колена. Опытный спортсмен решил испытать свои силы в новой весовой категории до 84 кг и уверенно прошел всю дистанцию.

Одержав пять побед подряд, в решающем финальном поединке Горуна победил своего соотечественника и одноклубника Валерия Сонных, завоевав долгожданную золотую медаль.

Эмоциональное прощание с большим спортом

Сразу после завершения соревнований титулованный каратист сообщил в соцсетях, что этот золотой турнир стал последним в его славной спортивной карьере. Горуна поблагодарил всех за поддержку и отметил, что настало время для нового жизненного этапа.

"Каждая хорошая история имеет свой конец. И моя история с карате была невероятной. Столько лет, поединков, побед, поражений, уроков, людей и воспоминаний, которые я сохраню в сердце навсегда", - написал спортсмен.

Главные достижения Горуны

Станислав Горуна - первый и единственный украинский каратист, который получил олимпийскую медаль среди мужчин. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал "бронзу" в весовой категории до 75 кг.

Олимпийские соревнования в Токио стали особенными для каратэ, ведь этот вид спорта был представлен в программе Игр только один раз.

Также Горуна дважды становился чемпионом Европы. В 2021 году он выиграл индивидуальное "золото", а в 2023-м получил командную награду высшей пробы. Кроме того, украинец побеждал на Всемирных и Европейских играх. Всего за карьеру он получил 13 наград на международных турнирах самого высокого уровня.

После начала полномасштабного вторжения России Горуна присоединился к Силам обороны Украины. В 2022 году каратист выставил свою олимпийскую медаль на благотворительный аукцион. Награду за 20,5 тысячи долларов приобрел японский участник аукциона, но в апреле 2026 года он вернул ее Станиславу.

Ранее каратистка Анжелика Терлюга откровенно рассказала о деньгах в спорте : на что реально может заработать чемпион.

Главные матчи
Лига наций 5 октября 21:45
Украина - : - Венгрия
Лига наций 5 октября 21:45
Италия - : - Турция
Лига наций 5 октября 21:45
Франция - : - Бельгия
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Украина – Венгрия: где и когда смотреть повторную битву команд в Лиге наций Украина – Венгрия: где и когда смотреть повторную битву команд в Лиге наций Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео) Свитолина пережила матч-триллер в Пекине и пробилась в 1/8 финала (видео) "У нас был дедлайн": Гутцайт – о выборах президента НОК Украины "У нас был дедлайн": Гутцайт – о выборах президента НОК Украины
Мнения
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch