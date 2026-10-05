Яркий триумф и неожиданная точка: легендарный украинский призер Олимпиады завершил карьеру

Знаменитый украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна объявил о завершении профессиональной карьеры. Громкое заявление спортсмен сделал сразу после триумфа на престижном турнире в австрийском Зальцбурге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

Триумфальное возвращение в Зальцбурге

На заключительном этапе Серии А по карате в австрийском Зальцбурге 37-летний Станислав Горуна вернулся на татами после длительной паузы, вызванной травмой колена. Опытный спортсмен решил испытать свои силы в новой весовой категории до 84 кг и уверенно прошел всю дистанцию.

Одержав пять побед подряд, в решающем финальном поединке Горуна победил своего соотечественника и одноклубника Валерия Сонных, завоевав долгожданную золотую медаль.

Эмоциональное прощание с большим спортом

Сразу после завершения соревнований титулованный каратист сообщил в соцсетях, что этот золотой турнир стал последним в его славной спортивной карьере. Горуна поблагодарил всех за поддержку и отметил, что настало время для нового жизненного этапа.

"Каждая хорошая история имеет свой конец. И моя история с карате была невероятной. Столько лет, поединков, побед, поражений, уроков, людей и воспоминаний, которые я сохраню в сердце навсегда", - написал спортсмен.

Главные достижения Горуны

Станислав Горуна - первый и единственный украинский каратист, который получил олимпийскую медаль среди мужчин. На Олимпиаде-2020 в Токио он завоевал "бронзу" в весовой категории до 75 кг.

Олимпийские соревнования в Токио стали особенными для каратэ, ведь этот вид спорта был представлен в программе Игр только один раз.

Также Горуна дважды становился чемпионом Европы. В 2021 году он выиграл индивидуальное "золото", а в 2023-м получил командную награду высшей пробы. Кроме того, украинец побеждал на Всемирных и Европейских играх. Всего за карьеру он получил 13 наград на международных турнирах самого высокого уровня.

После начала полномасштабного вторжения России Горуна присоединился к Силам обороны Украины. В 2022 году каратист выставил свою олимпийскую медаль на благотворительный аукцион. Награду за 20,5 тысячи долларов приобрел японский участник аукциона, но в апреле 2026 года он вернул ее Станиславу.