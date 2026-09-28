Терлюга откровенно рассказала о деньгах в спорте: на что реально может заработать чемпион

Одна из самых титулованных украинских каратисток Анжелика Терлюга рассказала о финансовой стороне профессионального спорта. Спортсменка объяснила, от чего зависят заработки атлетов и как ей удалось обеспечить себя благодаря карьере.

Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

От чего зависят доходы спортсмена

Терлюга отметила, что финансовые возможности профессионального спортсмена в Украине зависят от его уровня, результатов и активности в социальных сетях.

По ее словам, атлет топ-уровня, который регулярно завоевывает медали на официальных соревнованиях и работает над собственной медийностью, может получать доходы из нескольких источников.

"Если ты спортсмен топ-уровня, выигрываешь медали на официальных соревнованиях, выигрываешь призовые, ты готов делиться всем в соцсетях, то появляются спонсоры, приглашения на семинары, стабильная зарплата, премии и выплаты от государства", - объяснила каратистка.

Терлюга добавила, что в совокупности такие доходы могут обеспечивать спортсмена и его потребности.

Как карате помогло Терлюге заработать

Украинка призналась, что в начале взрослой карьеры почти не зарабатывала на спорте, а премии получала редко.

Ситуация изменилась позже, когда Терлюга выстроила спортивную карьеру и вышла на пик формы. Важным фактором она также называет то, что ее наиболее успешный период пришелся на Олимпиаду.

"Мне повезло, что пик моей спортивной карьеры пришелся на период Олимпиады. Это очень помогло мне", - рассказала спортсменка.

По словам Терлюги, благодаря заработкам на соревнованиях ей в свое время удалось приобрести квартиру и автомобиль.

В то же время она подчеркнула, что никогда не воспринимала карате прежде всего как способ заработка.

"Я никогда не смотрела на этот спорт как на заработок. Я много лет делала это ради эмоций, ради реализации, я просто мечтала быть особенной", - сказала каратистка.

Что ждет спортсмена после завершения карьеры

Терлюга также обратила внимание на возможности после завершения профессиональных выступлений.

По ее словам, спортсмен может продолжить работу в своем виде спорта уже в качестве тренера. Это позволяет и дальше получать доход благодаря накопленному опыту и репутации.