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Інше 28 вересня 2026 · 14:46

Терлюга відверто розповіла про гроші у спорті: на що реально може заробити чемпіон

Каратистка зізналася, скільки факторів впливає на фінансові можливості професійного спортсмена
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Терлюга відверто розповіла про гроші у спорті: на що реально може заробити чемпіон
Анжеліка Терлюга (фото: Українська федерація карате)
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Одна з найтитулованіших українських каратисток Анжеліка Терлюга розповіла про фінансову сторону професійного спорту. Спортсменка пояснила, від чого залежать заробітки атлетів і як їй вдалося забезпечити себе завдяки кар'єрі.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Від чого залежать доходи спортсмена

Терлюга зазначила, що фінансові можливості професійного спортсмена в Україні залежать від його рівня, результатів та активності в соціальних мережах.

За її словами, атлет топ-рівня, який регулярно здобуває медалі на офіційних змаганнях і працює над власною медійністю, може отримувати доходи з кількох джерел.

"Якщо ти спортсмен топ-рівня, виграєш медалі з офіційних змагань, виграєш призові, ти готовий ділитися всім у соцмережах, то з'являються спонсори, запрошення на семінари, стабільна зарплата, премії та виплати від держави", - пояснила каратистка.

Терлюга додала, що сукупно такі доходи можуть забезпечувати спортсмена та його потреби.

Як карате допомогло Терлюзі заробити

Українка зізналася, що на початку дорослої кар'єри майже не заробляла на спорті, а премії отримувала рідко.

Ситуація змінилася згодом, коли Терлюга вибудувала спортивну кар'єру та вийшла на пік форми. Важливим фактором вона називає й те, що її найуспішніший період припав на Олімпіаду.

"Мені пощастило, що пік моєї спортивної кар'єри випав на період Олімпіади. Це дуже допомогло мені", – розповіла спортсменка.

За словами Терлюги, завдяки заробіткам на змаганнях їй свого часу вдалося придбати квартиру та автомобіль.

Водночас вона наголосила, що ніколи не сприймала карате передусім як спосіб заробітку.

"Я ніколи не дивилася на цей спорт як на заробіток. Я багато років робила це заради емоцій, заради реалізації, я просто мріяла бути особливою", – сказала каратистка.

Що чекає спортсмена після завершення кар'єри

Терлюга також звернула увагу на можливості після завершення професійних виступів.

За її словами, спортсмен може продовжити роботу у своєму виді спорту вже як тренер. Це дозволяє й надалі отримувати дохід завдяки накопиченому досвіду та репутації.

Також Анжеліка Терлюга розповіла про титул, заради якого повернулася у карате.

Головні матчі
Ліга націй 28 вересня 19:00
Грузія - : - Україна
Ліга націй 28 вересня 21:45
Туреччина - : - Італія
Ліга націй 28 вересня 21:45
Бельгія - : - Франція
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