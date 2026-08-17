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Футбол 17 серпня 2026 · 14:38

Ребров у Марбельї зіграв в одній команді з екс-футболістом збірної Росії (відео)

Віце-президента УАФ помітили на корті з Василем Березуцьким
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ребров у Марбельї зіграв в одній команді з екс-футболістом збірної Росії (відео)
Сергій Ребров (фото: УАФ)

Колишній головний тренер збірної України та нинішній віце-президент УАФ Сергій Ребров зіграв у падел в Іспанії. Його партнером на корті став колишній захисник збірної Росії та московського ЦСКА Василь Березуцький.

Про це повідомляє Sport RBC.UA на "Футбол України".

Ребров зіграв у парі з росіянином

Відео з Ребровим опублікував паблік "Футбол України". На кадрах колишній наставник національної команди грає в падел у складі однієї команди з Березуцьким.

Зазначається, що відео було зняте в Beyond Padel Academy у Марбельї. Водночас достеменно невідомо, коли саме відбулася ця гра.

У соцмережах ролик набув розголосу через те, що Ребров, який обіймає посаду віце-президента Української асоціації футболу, грав в одній парі з колишнім футболістом збірної Росії.

Березуцький тривалий час виступав за московський ЦСКА та національну команду Росії. Зокрема, він був у складі збірної, яка дійшла до півфіналу Євро-2008.

Що відомо про позицію Березуцького

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Березуцький публічно висловлювався проти війни. Він залишив тренерський штаб ЦСКА та переїхав до Іспанії.

У 2023 році колишній футболіст повідомляв, що оселився в Марбельї. Тоді ж він говорив про своє бажання, щоб у світі настав мир.

"Наразі я мрію про те, щоб у всьому світі був мир. Було спокійно, безпечно, щоб людство нарешті одумалося і зрозуміло, що деякі речі не потрібні", - заявляв Березуцький.

Проте у грудні 2025 року він повернувся до Росії і другу половину минулого сезону працював головним тренером "Урала" з Єкатеринбургу.

Ребров у квітні залишив посаду головного тренера збірної України, але залишився віце-президентом УАФ. Цю посаду він обіймає з січня 2024 року.

Раніше ми розповіли, що Сергій Ребров отримав розкішні пропозиції з Близького Сходу.

Теги: Футбол Сергій Ребров
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