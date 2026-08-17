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Футбол 17 августа 2026 · 14:38

Ребров в Марбелье сыграл в одной команде с экс-футболистом сборной России (видео)

Вице-президент УАФ был замечен на корте с Василием Березуцким
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ребров в Марбелье сыграл в одной команде с экс-футболистом сборной России (видео)
Сергей Ребров (фото: УАФ)

Бывший главный тренер сборной Украины и нынешний вице-президент УАФ Сергей Ребров сыграл в падел в Испании. Его партнером на корте стал бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий.

Об этом сообщает Sport RBC.UA на "Футбол Украины".

Ребров сыграл в паре с россиянином

Видео с Ребровым опубликовал паблик "Футбол Украины". На кадрах бывший наставник национальной команды играет в падел в составе одной команды с Березуцким.

Отмечается, что видео было снято у Beyond Padel Academy в Марбелье. В то же время неизвестно, когда именно состоялась эта игра.

В соцсетях ролик получил огласку из-за того, что Ребров, занимающий должность вице-президента Украинской ассоциации футбола, играл в одной паре с бывшим футболистом сборной России.

Березуцкий долго выступал за московский ЦСКА и национальную команду России. В частности, он был в составе сборной, дошедшей до полуфинала Евро-2008.

Что известно о позиции Березуцкого

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Березуцкий публично высказывался против войны. Он покинул тренерский штаб ЦСКА и переехал в Испанию.

В 2023 году бывший футболист сообщал, что поселился в Марбелье. Тогда же он говорил о своем желании, чтобы в мире наступил мир.

"Пока я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец-то одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны", - заявлял Березуцкий.

Однако в декабре 2025 года он вернулся в Россию и вторую половину прошлого сезона работал главным тренером "Урала" из Екатеринбурга.

Ребров в апреле покинул пост главного тренера сборной Украины, но остался вице-президентом УАФ. Эту должность он занимает с января 2024 года.

Ранее мы рассказали, что Сергей Ребров получил роскошные предложения с Ближнего Востока.

Теги: Футбол Сергей Ребров
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