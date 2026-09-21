Официально: "Реал" выступил с жестким заявлением после скандального матча с "Атлетико"

Мадридский "Реал" выступил с резким официальным заявлением после неудачного выездного матча против "Атлетико" в рамках Ла Лиги. "Сливочные" возмущены рядом спорных решений судейской бригады и работы системы ВАР.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба .

Претензии "Реала" к арбитражу

В клубе подчеркнули, что поединок на арене "Метрополитано" сопровождался катастрофическими ошибками арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса. В частности, в первом тайме рефери не решился удалить защитника "Атлетико" за грубый фол против Джуда Беллингема, ограничившись лишь желтой карточкой после просмотра ВАР.

Кроме того, мадридцы акцентировали внимание на эпизоде, когда игрок "матрасников" грубо наступил шипами на голеностоп Федерико Вальверде, однако ни главный судья, находившийся рядом, ни система ВАР не отреагировали на этот момент.

Отдельное возмущение вызвало удаление центрального защитника "Реала" Дина Хейсена в начале второго тайма, которое сломало тактические планы команды.

Судьи перешли черту

Несмотря на численное меньшинство, подопечные Жозе Моуринью пытались изменить ход событий на поле. "Реал" смог сократить отставание в концовке встречи: на 89-й минуте забил Антонио Рюдигер. Однако сравнять счет команде не удалось.

В своем официальном обращении руководство "Реала" дало понять, что подобные судейские решения переходят границу допустимого, что и вынудило клуб публично выразить протест.