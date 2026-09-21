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Футбол 21 вересня 2026 · 12:35

Офіційно: "Реал" виступив із жорсткою заявою після скандального матчу з "Атлетіко"

"Королівський клуб" прямо звинуватив арбітрів у упередженості
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Офіційно: "Реал" виступив із жорсткою заявою після скандального матчу з "Атлетіко"
Фол проти Беллінгема – один і суперечливих епізодів матчу (фото: ФК "Реал")
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Мадридський "Реал" виступив із різкою офіційною заявою після невдалого виїзного матчу проти "Атлетіко" у рамках Ла Ліги. "Вершкові" обурені низкою спірних рішень суддівської бригади та роботи системи ВАР.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Претензії "Реала" до арбітражу

У клубі наголосили, що поєдинок на арені "Метрополітано" супроводжувався катастрофічними помилками арбітра Мігеля Анхеля Ортіса Аріаса. Зокрема, у першому таймі рефері не наважився вилучити захисника "Атлетіко" за грубий фол проти Джуда Беллінгема, обмежившись лише жовтою карткою після перегляду ВАР.

Окрім цього, мадридці акцентували увагу на епізоді, коли гравець "матрацників" грубо наступив шипами на щиколотку Федеріко Вальверде, проте ані головний суддя поруч, ані система ВАР не відреагували на цей момент.

Окреме обурення викликало вилучення центрального захисника "Реала" Діна Гейсена на початку другого тайму, яке зламало тактичні плани команди.

Судді перейшли межу

Незважаючи на чисельну меншість, підопічні Жозе Моурінью намагалися змінити хід подій на полі. "Реал" зміг скоротити відставання наприкінці зустрічі: на 89-й хвилині забив Антоніо Рюдігер. Втім, зрівняти рахунок команді не вдалося.

У своєму офіційному зверненні керівництво "Реала" дало зрозуміти, що подібні суддівські рішення перетинають межу допустимого, що й змусило клуб публічно висловити протест.

Читайте також, як Жозе Моурінью влаштував шоу на прес-конференції після матчу "Атлетіко" – "Реал".

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Реал Атлетіко
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