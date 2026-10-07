Обошли россияне: Украина потеряла три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины опустилась на 36 место в обновленном рейтинге ФИФА. По итогам четырех матчей Лиги наций команда потеряла три позиции и более 14 баллов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг ФИФА .

Как изменилась позиция Украины

Во время сентябрьско-октябрьской международной паузы сборная Украины провела четыре матча в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. Команда стартовала с победы над Венгрией, после чего сыграла вничью с Грузией.

В двух следующих турах украинцы потерпели поражение. Сначала "сине-желтые" уступили Северной Ирландии, а затем проиграли Венгрии. По итогам четырех встреч у Украины есть четыре очка и занимает третье место в своей группе Лиги наций.

Сколько баллов потеряла Украина

В общей сложности украинская сборная потеряла 14,03 рейтингового балла. Больше всего сказалось поражение от Северной Ирландии - минус 9,98 балла. Поражение от Венгрии стоило Украине еще 8,08 балла, а ничья с Грузией – 2,85 балла.

Единственным матчем, за который украинцы получили рейтинговые очки, стала победа над Венгрией – +6,88 балла. В итоге Украина опустилась с 33-го на 36-е место, имея 1535,27 балла.

Россия опередила Украину

На одну позицию выше украинцев оказалась Россия - 35 место и 1537,45 балла. Российская сборная не проводит официальные матчи, однако продолжает набирать рейтинговые очки в товарищеских поединках.

Среди соперников Украины за Лигой наций выше расположена Венгрия - 38-е место. Северная Ирландия занимает 64-ю позицию, а Грузия – 74-ю.

Кто возглавляет рейтинг ФИФА

Первое место в мировом рейтинге сохраняет Испания, имея 2011,57 балла. В топ-5 также входят Аргентина, Франция, Англия и Португалия.

Португальцы стали единственной сборной в первой десятке, улучшившей свою позицию. После четырех побед в четырех матчах команда поднялась с седьмого на пятое место.

Когда Украина сыграет следующие матчи

Позиция в текущем рейтинге ФИФА не будет оказывать непосредственного влияния на ближайшие турнирные задания сборной Украины. Следующие решающие матчи Лиги наций "сине-желтые" проведут против Северной Ирландии и Грузии.

Первая встреча состоится 14 ноября в 21:45 по Киеву.