rbc.ua
UA | RU
Середа, 07 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 07 жовтня 2026 · 17:40

Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА

Поразки від Північної Ірландії та Угорщини суттєво позначилися на позиції "синьо-жовтих"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА
Збірна України на старті Ліги націй (Фото: УАФ)
Add as a preferred source on Google

Збірна України опустилася на 36-те місце в оновленому рейтингу ФІФА. За підсумками чотирьох матчів Ліги націй команда втратила три позиції та понад 14 рейтингових балів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг ФІФА.

Як змінилася позиція України

Під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи збірна України провела чотири матчі у Лізі націй УЄФА сезону-2026/27. Команда стартувала з перемоги над Угорщиною, після чого зіграла внічию з Грузією.

У двох наступних турах українці зазнали поразок. Спочатку "синьо-жовті" поступилися Північній Ірландії, а потім програли Угорщині. За підсумками чотирьох зустрічей Україна має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі Ліги націй.

Скільки балів втратила Україна

Загалом українська збірна втратила 14,03 рейтингового бала. Найбільше позначилася поразка від Північної Ірландії - мінус 9,98 бала. Поразка від Угорщини коштувала Україні ще 8,08 бала, а нічия з Грузією - 2,85 бала.

Єдиним матчем, за який українці отримали рейтингові очки, стала перемога над Угорщиною - +6,88 бала. У підсумку Україна опустилася з 33-го на 36-те місце, маючи 1535,27 бала.

Росія випередила Україну

На одну позицію вище за українців опинилася Росія - 35-те місце та 1537,45 бала. Російська збірна не проводить офіційних матчів, однак продовжує набирати рейтингові очки у товариських поєдинках.

Серед суперників України за Лігою націй найвище розташована Угорщина - 38-ме місце. Північна Ірландія посідає 64-ту позицію, а Грузія - 74-ту.

Хто очолює рейтинг ФІФА

Перше місце у світовому рейтингу зберігає Іспанія, маючи 2011,57 бала. До топ-5 також входять Аргентина, Франція, Англія та Португалія.

Португальці стали єдиною збірною у першій десятці, яка покращила свою позицію. Після чотирьох перемог у чотирьох матчах команда піднялася із сьомого на п'яте місце.

Коли Україна зіграє наступні матчі

Позиція у поточному рейтингу ФІФА не матиме безпосереднього впливу на найближчі турнірні завдання збірної України. Наступні вирішальні матчі Ліги націй "синьо-жовті" проведуть проти Північної Ірландії та Грузії.

Перша зустріч відбудеться 14 листопада о 21:45 за київським часом.

Раніше ми розповідали, що Андрій Воронін розніс босів українського футболу після фіаско збірної.

Теги: Футбол ФІФА
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Артета залишається в "Арсеналі" на особливих умовах: деталі нового контракту Артета залишається в "Арсеналі" на особливих умовах: деталі нового контракту Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036 Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036 "З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника "З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор