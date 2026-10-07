"Сліпі, тупі чи просто шкідники": Воронін розніс босів українського футболу після фіаско збірної

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін різко відреагував на результати команди у Лізі націй. Екс-футболіст не став підбирати м'яких формулювань, оцінюючи роботу нового тренерського штабу та стан українського футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар екс-гравця сайту "Український футбол".

"Соромно дивитися"

Після чотирьох проведених турів у групі B2 Ліги націй під керівництвом Андреа Мальдери збірна України здобула лише чотири очки, обігравши Угорщину (1:0), зігравши внічию з Грузією (0:0), а також поступившись Північній Ірландії (0:3) та Угорщині (1:2).

Колишній форвард "Байєра", "Ліверпуля" та збірної України Андрій Воронін у своєму коментарі відверто зізнався, що матчі команди викликають у нього лише важкі емоції.

"Соромно дивитися. Я не знаю, хто реально керує українським футболом. Сліпі, тупі чи просто шкідники", – різко відреагував на ситуацію Воронін.

"Це результат вашої роботи"

За словами Вороніна, нинішні невдачі та третє місце в турнірній таблиці є абсолютно закономірним підсумком багаторічних проблем і кадрових помилок на найвищому рівні. Він наголосив, що українському футболу давно час зняти рожеві окуляри.

"Потрібно спуститися на землю і визнати, що ми сьогодні неконкурентоспроможні. У нас немає футболістів високого класу, судячи з призначень, немає і тренерів, а найголовніше – немає тих, хто здатен ухвалити правильне рішення", - заявив екс-футболіст.

Окремо Воронін розкритикував підхід до призначень у вітчизняному футболі. На думку колишнього гравця збірної України, нинішні результати є наслідком системних проблем.

"В Україні багато років знущаються з футболу: саджають у крісла й призначають на посади незрозумілих людей незрозуміло за якими критеріями, а потім дивуються, що провал. Це не провал – це результат вашої роботи", - впевнений гравець, на рахунку якого 74 матчі та 8 голів за національну команду.

Свою долю в групі Ліги націй підопічні Мальдери вирішуватимуть у листопаді: 14 числа на них чекає виїзд до Північної Ірландії, а 17-го – номінально домашній поєдинок проти Грузії.