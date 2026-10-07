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Футбол 07 октября 2026 · 11:41

"Слепые, тупые или просто вредители": Воронин разнес боссов украинского футбола после фиаско сборной

Бывший форвард заявил, что отечественный футбол неконкурентоспособен и болен
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Слепые, тупые или просто вредители": Воронин разнес боссов украинского футбола после фиаско сборной
Андрей Воронин во время выступлений за сборную (фото: instagram.com/voroninandrey)
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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин резко отреагировал на результаты команды в Лиге наций. Экс-футболист не стал подбирать мягкие формулировки, оценивая работу нового тренерского штаба и состояние украинского футбола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий экс-игрока сайту "Український футбол".

"Стыдно смотреть"

После четырех проведенных туров в группе B2 Лиги наций под руководством Андреа Мальдеры сборная Украины завоевала всего четыре очка, обыграв Венгрию (1:0), сыграв вничью с Грузией (0:0), а также уступив Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2).

Бывший форвард "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин в своем комментарии откровенно признался, что матчи команды вызывают у него только тяжелые эмоции.

"Стыдно смотреть. Я не знаю, кто реально руководит украинским футболом. Слепые, тупые или просто вредители", – резко отреагировал на ситуацию Воронин.

"Это результат вашей работы"

По словам Воронина, нынешние неудачи и третье место в турнирной таблице абсолютно закономерным итогом многолетних проблем и кадровых ошибок на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что украинскому футболу давно пора снять розовые очки.

"Нужно спуститься на землю и признать, что мы сегодня неконкурентоспособны. У нас нет футболистов высокого класса, судя по назначениям, нет и тренеров, а самое главное – нет тех, кто способен принять правильное решение", - заявил экс-футболист.

Отдельно Воронин подверг критике подход к назначениям в отечественном футболе. По мнению бывшего игрока сборной Украины, нынешние результаты являются следствием системных проблем.

"В Украине много лет издеваются над футболом: сажают в кресла и назначают на должности непонятных людей непонятно по каким критериям, а потом удивляются, что провал. Это не провал - это результат вашей работы", - уверен игрок, на счету которого 74 матча и 8 голов за национальную команду.

Свою судьбу в группе Лиги наций подопечные Мальдеры будут решать в ноябре: 14 числа их ждет выезд в Северную Ирландию, а 17-го – номинально домашний поединок против Грузии.

Ранее Андреа Мальдера назвал причину поражения Украины от Венгрии.

Теги: Футбол Лига наций Андрей Воронин
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