Инфантино получил ультиматум от топ-лиг: АПЛ, Ла Лига и другие выдвинули три жестких требования

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports .

Три требования от топ-лиг

Позиция Джанни Инфантино пошатнулась на фоне недавних громких скандалов, в частности попытки распродать доли в чемпионате мира, от которой после протестов и угрозы судебных исков пришлось отказаться. Накануне президент ФИФА заявил о готовности к внешнему аудиту, однако европейские гранды считают поверхностные изменения недостаточными.

Руководители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А выдвинули три ключевых требования к руководящему органу:

Привлечение ключевых сторон (ассоциаций, лиг, клубов и игроков) к процессу принятия решений.

Прозрачность и обоснованность всех решений на основе четких объяснений.

Четкое разграничение между коммерческой деятельностью ФИФА и ее ролью регулятора и защитника футбола.

Политическое влияние и скандалы

В своем заявлении функционеры подчеркнули, что чрезмерная концентрация регуляторных, коммерческих и политических полномочий в руках одного человека подрывает фундаментальные основы спорта.

Отдельным болезненным вопросом остается политическое вмешательство в дисциплинарные дела - в частности, недавний скандал с дисквалификацией американца Фоларина Балогунa на ЧМ после вмешательства президента США Дональда Трампа.

На фоне предстоящих выборов главы ФИФА, которые запланированы на март 2027 года, европейские лиги призвали всех потенциальных кандидатов публично представить собственные программы реформ ради спасения глобального футбола.

Совместное заявление подписали генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс, CEO Бундеслиги Марк Ленц, президент Ла Лиги Хавьер Тебас и генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.