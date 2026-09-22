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Футбол 22 сентября 2026 · 10:03

Инфантино сделал неожиданный шаг после скандала в ФИФА: что он задумал

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Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Инфантино сделал неожиданный шаг после скандала в ФИФА: что он задумал
Джанни Инфантино (фото: Getty Images)
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Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил пересмотреть работу организации и заявил о готовности обсуждать возможные реформы. Его предложение прозвучало после масштабной критики вокруг неудачного коммерческого проекта.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

Изменение риторики Инфантино

В письме членам Совета ФИФА и руководителям всех 211 национальных ассоциаций Инфантино предложил рассмотреть возможность независимого внешнего пересмотра системы управления организацией. По его замыслу, независимый процесс должен определить потенциальные изменения и пути совершенствования работы ФИФА.

Также президент ФИФА предложил провести консультации с конфедерациями, национальными ассоциациями и другими заинтересованными сторонами по вопросу усиления процесса принятия решений.

Среди возможных тем для обсуждения – роль президента ФИФА, а также практические способы усилить прозрачность, участие и подотчетность при реализации ключевых стратегических инициатив.

Инфантино подчеркнул, что остается приверженным руководству ФИФА и уверен в дальнейшей совместной работе.

Почему разгорелся скандал

Предложение прозвучало после провала проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал создание отдельной компании для управления коммерческими и операционными правами турниров ФИФА.

Проект вызвал значительное сопротивление и в итоге был отозван. Ранее ФИФА заявляла, что FFE не предусматривал передачи контроля над футбольными решениями и должен был быть реализован только при одобрении большинства из 211 национальных ассоциаций и Совета ФИФА.

После отказа от FFE в ФИФА признали необходимость усовершенствовать внутренние процессы. В организации заявили, что по итогам предварительного пересмотра отчет должен быть представлен Совету ФИФА.

Сам Инфантино в своем письме отметил, что предложение FFE стало публичным до завершения запланированной институциональной процедуры, из-за чего возникло впечатление, что решения уже приняты.

Президент ФИФА заявил, что демократические процессы, независимость и спортивные полномочия организации "никогда не были и не будут предметом продажи".

Швейцарец готовится к новым выборам

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году, а в марте 2023-го его переизбрали на третий срок.

Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться в четвертый раз.

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Теги: Футбол ФИФА
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