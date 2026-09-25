Інфантіно отримав ультиматум від топ-ліг: АПЛ, Ла Ліга та інші висунули три жорсткі вимоги

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Три вимоги від топ-ліг

Позиція Джанні Інфантіно хитається на тлі нещодавніх гучних скандалів, зокрема спроб розпродати частки у чемпіонаті світу, які після протестів та загрози судових позовів довелося згорнути. Напередодні президент ФІФА заявив про готовність до зовнішнього аудиту, проте європейські гранди вважають поверхневі зміни недостатніми.

Очільники АПЛ, Бундесліги, Ла Ліги та Серії А висунули три ключові вимоги до керівного органу:

Залучення ключових сторін (асоціацій, ліг, клубів і гравців) до процесу ухвалення рішень.

Прозорість та обґрунтованість усіх рішень на основі чітких пояснень.

Чітке розмежування між комерційною діяльністю ФІФА та її роллю регулятора і захисника футболу.

Політичний вплив та скандали

У своїй заяві функціонери наголосили, що надмірна концентрація регуляторних, комерційних і політичних повноважень в руках однієї людини підриває фундаментальні засади спорту.

Окремим болючим питанням залишається політичне втручання у дисциплінарні справи – зокрема, нещодавній скандал із дискваліфікацією американця Фоларіна Балогуна на ЧС після втручання президента США Дональда Трампа.

На тлі майбутніх виборів голови ФІФА, які заплановані на березень 2027 року, європейські ліги закликали всіх потенційних кандидатів публічно представити власні програми реформ заради порятунку глобального футболу.

Спільну заяву підписали генеральний директор АПЛ Річард Мастерс, CEO Бундесліги Марк Ленц, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас та генеральний директор Серії А Луїджі Де Сієрво.