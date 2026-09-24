Впервые со времен Хижняка: украинец деклассировал француза в финале Евро-2026

Сборная Украины по боксу завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в Софии. Автором триумфа в весовой категории до 65 кг стал Эльвин Алиев, победивший в решающем бою досрочно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
В финальном поединке Эльвин Алиев с первых секунд захватил центр ринга и полностью деклассировал француза Гюго Гро. Рефери был вынужден остановить бой досрочно из-за неоспоримого преимущества украинца.
Этот триумф стал знаковым для отечественного бокса:
Кроме золотого триумфа Алиева, копилка сборной Украины состоит из нескольких наград:
Благодаря этим результатам сборная Украины поднялась на вторую строчку в общекомандном медальном зачете турнира.
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