Впервые со времен Хижняка: украинец деклассировал француза в финале Евро-2026

Украинский боксер досрочно победил, прервав семилетнюю серию Украины без титулов

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Сборная Украины по боксу завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 в Софии. Автором триумфа в весовой категории до 65 кг стал Эльвин Алиев, победивший в решающем бою досрочно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Досрочный разгром в финале и исторический успех В финальном поединке Эльвин Алиев с первых секунд захватил центр ринга и полностью деклассировал француза Гюго Гро. Рефери был вынужден остановить бой досрочно из-за неоспоримого преимущества украинца. Этот триумф стал знаковым для отечественного бокса: Алиев завоевал первое для Украины "золото" взрослого континентального первенства с 2019-го года;

последним украинцем, который поднимался на высшую ступеньку пьедестала ЧЕ, был Александр Хижняк. Текущий медальный зачет "сине-желтых" Кроме золотого триумфа Алиева, копилка сборной Украины состоит из нескольких наград: "Серебро" - в финале женского дивизиона до 48 кг вицечемпионкой Европы стала Анна Охота ;

"Бронза" - бронзовые медали добыли в борьбе Ирина Луцак (весовая категория до 80 кг) иПавел Иллюша (весовая категория до 80 кг). Благодаря этим результатам сборная Украины поднялась на вторую строчку в общекомандном медальном зачете турнира.