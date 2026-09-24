Вперше з часів Хижняка: українець декласував француза у фіналі Євро-2026

Збірна України з боксу здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 в Софії. Автором тріумфу у ваговій категорії до 65 кг став Ельвін Алієв, який переміг у вирішальному бою достроково.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
У фінальному поєдинку Ельвін Алієв із перших секунд захопив центр рингу та повністю декласував француза Гюго Гро. Рефері був змушений зупинити бій достроково через беззаперечну перевагу українця.
Цей тріумф став знаковим для вітчизняного боксу:
Окрім золотого тріумфу Алієва, скарбничка збірної України складається ще з кількох нагород:
Завдяки цим результатам збірна України наразі піднялася на другу сходинку в загальнокомандному медальному заліку турніру.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу.