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Бокс 24 вересня 2026 · 22:31

Вперше з часів Хижняка: українець декласував француза у фіналі Євро-2026

Український боксер достроково переміг, перервавши семирічну серію України без титулів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше з часів Хижняка: українець декласував француза у фіналі Євро-2026
Алієв переміг в фіналі достроково (Фото: elvinaliev1, Instagram)
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Збірна України з боксу здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 в Софії. Автором тріумфу у ваговій категорії до 65 кг став Ельвін Алієв, який переміг у вирішальному бою достроково.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Достроковий розгром у фіналі та історичний успіх

У фінальному поєдинку Ельвін Алієв із перших секунд захопив центр рингу та повністю декласував француза Гюго Гро. Рефері був змушений зупинити бій достроково через беззаперечну перевагу українця.

Цей тріумф став знаковим для вітчизняного боксу:

  • Алієв здобув перше для України "золото" дорослої континентальної першості з 2019-го року;
  • останнім українцем, який піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу ЧЄ, був Олександр Хижняк.

Поточний медальний залік "синьо-жовтих"

Окрім золотого тріумфу Алієва, скарбничка збірної України складається ще з кількох нагород:

  • "Срібло" - у фіналі жіночого дивізіону до 48 кг віцечемпіонкою Європи стала Ганна Охота;
  • "Бронза" - бронзові медалі вибороли Ірина Луцак (вагова категорія до 80 кг) та Павло Іллюша (вагова категорія до 80 кг).

Завдяки цим результатам збірна України наразі піднялася на другу сходинку в загальнокомандному медальному заліку турніру.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу.

Теги: Бокс Збірна України
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