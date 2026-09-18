Украина узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса: что известно

Сборная Украины по теннису узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса. Поединки продлятся 19-20 сентября.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию тенниса Украины .

Расписание матчевой встречи

Противостояние рассчитано на пять поединков – четыре одиночных и один парный. Все они пройдут в Никосии.

Суббота, 19 сентября (одиночные матчи):

Георгий Кравченко - Фотос Фотиадес

Алексей Крутых – Мелиос Эфстафиу

Воскресенье, 20 сентября (пара + остальные одиночные):

Владислав Орлов / Александр Овчаренко - Мелиос Эфстафиу / Элефтериос Неос

Георгий Кравченко – Мелиос Эфстафиу

Алексей Крутых - Фотос Фотиадес

Разложения сил и контекст противостояния

Украина занимает 47-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, опережая Кипр (62-е место) на 15 позиций. В феврале украинцы уступили Люксембургу (1:3), в то время как киприоты разгромили Северную Македонию (5:0).

Лидером Кипра является Мелиос Эфстафиу, занимающий 653-е место ATP. Фотос Фотиадес идет на 1996 позиции рейтинга.

Единственная очная встреча команд состоялась еще в 2012 году и завершилась разгромом киприотов со счетом 5:0.