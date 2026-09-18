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Теннис 18 сентября 2026 · 12:00

Украина узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса: что известно

"Сине-желтые" попытаются реабилитироваться после февральских поражений
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса: что известно
Александр Овчаренко (Фото: ukrainian_tennis_federation, Instagram)
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Сборная Украины по теннису узнала расписание матчей против Кипра в Кубке Дэвиса. Поединки продлятся 19-20 сентября.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Расписание матчевой встречи

Противостояние рассчитано на пять поединков – четыре одиночных и один парный. Все они пройдут в Никосии.

Суббота, 19 сентября (одиночные матчи):

  • Георгий Кравченко - Фотос Фотиадес
  • Алексей Крутых – Мелиос Эфстафиу

Воскресенье, 20 сентября (пара + остальные одиночные):

  • Владислав Орлов / Александр Овчаренко - Мелиос Эфстафиу / Элефтериос Неос
  • Георгий Кравченко – Мелиос Эфстафиу
  • Алексей Крутых - Фотос Фотиадес

Разложения сил и контекст противостояния

Украина занимает 47-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, опережая Кипр (62-е место) на 15 позиций. В феврале украинцы уступили Люксембургу (1:3), в то время как киприоты разгромили Северную Македонию (5:0).

Лидером Кипра является Мелиос Эфстафиу, занимающий 653-е место ATP. Фотос Фотиадес идет на 1996 позиции рейтинга.

Единственная очная встреча команд состоялась еще в 2012 году и завершилась разгромом киприотов со счетом 5:0.

Ранее мы сообщали, что экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский объявил о демобилизации из рядов ВСУ.

Теги: Теннис Сборная Украины
Главные матчи
УПЛ 18 сентября 13:00
Черноморец - : - Оболонь
УПЛ 18 сентября 15:30
Полесье - : - Кривбасс
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