Україна дізналась розклад матчів проти Кіпра в Кубку Девіса: що відомо

Збірна України з тенісу дізналася розклад матчів проти Кіпру в Кубку Девіса. Поєдинки триватимуть 19-20 вересня.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію тенісу України.
Протистояння розраховане на п'ять поєдинків - чотири одиночні та один парний. Всі вони пройдуть у Нікосії.
Субота, 19 вересня (одиночні матчі):
Неділя, 20 вересня (пара + решта одиночних):
Україна посідає 47-ме місце в рейтингу Кубка Девіса, випереджаючи Кіпр (62-ге місце) на 15 позицій. У лютому українці поступилися Люксембургу (1:3), тоді як кіпріоти розгромили Північну Македонію (5:0).
Лідером Кіпру є Меліос Ефстафіу, який посідає 653-тє місце ATP. Фотос Фотіадес іде на 1996-й позиції рейтингу.
Єдина очна зустріч команд відбулась ще у 2012-му році та завершилась розгромом кіпріотів з рахунком 5:0.
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