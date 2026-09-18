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Теніс 18 вересня 2026 · 12:00

Україна дізналась розклад матчів проти Кіпра в Кубку Девіса: що відомо

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Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна дізналась розклад матчів проти Кіпра в Кубку Девіса: що відомо
Олександр Овчаренко (Фото: ukrainian_tennis_federation, Instagram)
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Збірна України з тенісу дізналася розклад матчів проти Кіпру в Кубку Девіса. Поєдинки триватимуть 19-20 вересня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію тенісу України.

Розклад матчевої зустрічі

Протистояння розраховане на п'ять поєдинків - чотири одиночні та один парний. Всі вони пройдуть у Нікосії.

Субота, 19 вересня (одиночні матчі):

  • Георгій Кравченко - Фотос Фотіадес
  • Олексій Крутих - Меліос Ефстафіу

Неділя, 20 вересня (пара + решта одиночних):

  • Владислав Орлов / Олександр Овчаренко - Меліос Ефстафіу / Елефтеріос Неос
  • Георгій Кравченко - Меліос Ефстафіу
  • Олексій Крутих - Фотос Фотіадес

Розклади сил та контекст протистояння

Україна посідає 47-ме місце в рейтингу Кубка Девіса, випереджаючи Кіпр (62-ге місце) на 15 позицій. У лютому українці поступилися Люксембургу (1:3), тоді як кіпріоти розгромили Північну Македонію (5:0).

Лідером Кіпру є Меліос Ефстафіу, який посідає 653-тє місце ATP. Фотос Фотіадес іде на 1996-й позиції рейтингу.

Єдина очна зустріч команд відбулась ще у 2012-му році та завершилась розгромом кіпріотів з рахунком 5:0.

Раніше ми повідомляли, що екс-перша ракетка України Сергій Стаховський оголосив про демобілізацію з лав ЗСУ.

Теги: Теніс Збірна України
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УПЛ 18 вересня 13:00
Чорноморець - : - Оболонь
УПЛ 18 вересня 15:30
Полісся - : - Кривбас
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