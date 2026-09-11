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Теніс 11 вересня 2026 · 20:21

Після 4 років в "Альфі": Стаховський оголосив про демобілізацію з лав ЗСУ

Експерша ракетка України оголосив, що відтепер є демобілізованим в запас
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після 4 років в "Альфі": Стаховський оголосив про демобілізацію з лав ЗСУ
Стаховський долучився до Сил оборони на початку 2022-го року (Фото: stako_s, Instagram)
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Відомий тенісист Сергій Стаховський завершив службу в лавах Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. 40-річний спортсмен був демобілізований у запас після більш ніж чотирьох років у лавах Сил оборони.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Сергія Стаховського в Instagram.

Шлях у спецпідрозділі та деталі служби

За словами самого Стаховського, командир підрозділу підписав наказ про його звільнення в запас 10 вересня. Спортивна кар'єра тенісиста завершилася на початку 2022-го року, після чого він одразу повернувся в Україну:

Неофіційно на добровільних засадах Стаховський долучився до оборони країни з перших днів повномасштабного вторгнення, а останні 2,5 року служив в "Альфі" офіційно.

Сергій входив до складу підрозділу, який виконував складні завдання вглиб території ворога, зокрема брав участь у групі бойового спорядження безпілотників.

Стаховський пояснив, що рішення про демобілізацію пов’язане з особистими причинами.

Подальші плани

Після демобілізації 40-річний екс-спортсмен планує зосередитися на розвитку власного бізнесу - виноробні Stakhovsky wines.

Виноградники цієї виноробні розташовані на Закарпатті.

Раніше ми повідомляли, що росіяни влучили у падел-клуб, який заснували Еліна Світоліна та Серігй Стаховський.

Теги: Теніс Служба безпеки України Сергій Стаховський
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