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Бокс 11 вересня 2026 · 17:30

Бій Джошуа та Ф'юрі знову перенесуть: боксери нарешті домовились про місце поєдинку

Менеджер "Циганського короля" підтвердив, що обидві сторони погодились на компромісну локацію
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бій Джошуа та Ф'юрі знову перенесуть: боксери нарешті домовились про місце поєдинку
Спенсер Браун та Тайсон Ф'юрі (Фото: spencerbrownmrgoldstar, Instagram)
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Бій між британськими супертяжами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, найімовірніше, відбудеться у грудні. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун підтвердив, що сторони наблизилися до фінальної домовленості, а поєдинок пройде у Великій Британії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sky Sports.

Деталі переговорів та вибір локації

Спочатку розглядалися різні варіанти проведення мегафайту - від лондонського "Вемблі" до арени в Нью-Йорку. Проте, як зазначив Спенсер Браун, компромісним та найбільш імовірним рішенням є проведення бою в Уельсі на стадіоні в Кардіффі або все ж у Лондоні.

"Ми дедалі ближче, і схоже, що це може бути саме те велике британське боксерське шоу, на яке ми всі сподівалися - з проведенням у Великій Британії. Місце проведення все ще обговорюється, серед варіантів залишаються Кардіфф і "Вемблі". Усе виглядає добре", - розповів менеджер.

Чому саме грудень

Хоча спочатку розглядалася можливість проведення бою в листопаді, команда Ф'юрі схиляється до зимового місяця задля створення неперевершеної атмосфери.

"Розглядаються як листопад, так і грудень, але нам подобається варіант із груднем. Усі вже завершуватимуть робочі справи перед святами, і це могла б бути найкраща різдвяна вечірка у світі", - додав Браун.

Раніше ми повідомляли, що Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком - на що українець несподівано відповів.

Теги: Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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