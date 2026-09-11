Бій Джошуа та Ф'юрі знову перенесуть: боксери нарешті домовились про місце поєдинку

Бій між британськими супертяжами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, найімовірніше, відбудеться у грудні. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун підтвердив, що сторони наблизилися до фінальної домовленості, а поєдинок пройде у Великій Британії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sky Sports .

Деталі переговорів та вибір локації

Спочатку розглядалися різні варіанти проведення мегафайту - від лондонського "Вемблі" до арени в Нью-Йорку. Проте, як зазначив Спенсер Браун, компромісним та найбільш імовірним рішенням є проведення бою в Уельсі на стадіоні в Кардіффі або все ж у Лондоні.

"Ми дедалі ближче, і схоже, що це може бути саме те велике британське боксерське шоу, на яке ми всі сподівалися - з проведенням у Великій Британії. Місце проведення все ще обговорюється, серед варіантів залишаються Кардіфф і "Вемблі". Усе виглядає добре", - розповів менеджер.

Чому саме грудень

Хоча спочатку розглядалася можливість проведення бою в листопаді, команда Ф'юрі схиляється до зимового місяця задля створення неперевершеної атмосфери.

"Розглядаються як листопад, так і грудень, але нам подобається варіант із груднем. Усі вже завершуватимуть робочі справи перед святами, і це могла б бути найкраща різдвяна вечірка у світі", - додав Браун.