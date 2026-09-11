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Бокс 11 сентября 2026 · 17:30

Бой Джошуа и Фьюри снова перенесут: боксеры наконец-то договорились о месте поединка

Менеджер "Цыганского короля" подтвердил, что обе стороны согласились на компромиссную локацию.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бой Джошуа и Фьюри снова перенесут: боксеры наконец-то договорились о месте поединка
Спенсер Браун и Тайсон Фьюри (Фото: spencerbrownmrgoldstar, Instagram)
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Бой между британскими супертяжами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, вероятнее всего, состоится в декабре. Менеджер Фьюри Спенсер Браун подтвердил, что стороны приблизились к финальной договоренности, а поединок пройдет в Великобритании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Sky Sports .

Детали переговоров и выбор локации

Сначала рассматривались разные варианты проведения мегафайта – от лондонского "Уэмбли" до арены в Нью-Йорке. Однако, как отметил Спенсер Браун, компромиссным и наиболее вероятным решением является проведение боя в Уэльсе на стадионе в Кардиффе или в Лондоне.

"Мы все ближе и похоже, что это может быть именно то большое британское боксерское шоу, на которое мы все надеялись - с проведением в Великобритании. Место проведения все еще обсуждается, среди вариантов остаются Кардифф и "Уэмбли". Все выглядит хорошо", - рассказал менеджер.

Почему именно декабрь

Хотя сначала рассматривалась возможность проведения боя в ноябре, команда Фьюри склоняется к зимнему месяцу для создания непревзойденной атмосферы.

"Рассматриваются как ноябрь, так и декабрь, но нам нравится вариант с декабрем. Все уже будут завершать рабочие дела перед праздниками, и это могла быть лучшая рождественская вечеринка в мире", - добавил Браун.

Ранее мы сообщали, что Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком – на что украинец неожиданно ответил.

Теги: Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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