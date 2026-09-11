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Теннис 11 сентября 2026 · 20:21

После 4 лет в "Альфе": Стаховский объявил о демобилизации из рядов ВСУ

Экспертная ракетка Украины объявил, что отныне демобилизован в запас
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После 4 лет в "Альфе": Стаховский объявил о демобилизации из рядов ВСУ
Стаховский присоединился к Силам обороны в начале 2022 года (Фото: stako_s, Instagram)
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Известный теннисист Сергей Стаховский завершил службу в рядах Центра специальных операций "Альфа" СБУ. 40-летний спортсмен был демобилизован в запас после более чем четырех лет в рядах Сил обороны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Сергея Стаховского в Instagram.

Путь в спецподразделении и детали службы

По словам самого Стаховского, командир подразделения подписал приказ о его увольнении в запас 10 сентября. Спортивная карьера теннисиста завершилась в начале 2022 года, после чего он сразу вернулся в Украину.

Неофициально на добровольной основе Стаховский присоединился к обороне страны с первых дней полномасштабного вторжения, а последние 2,5 года служил в "Альфе" официально.

Сергей входил в состав подразделения, выполнявшего сложные задачи вглубь территории врага, в частности участвовал в группе боевого снаряжения беспилотников.

Стаховский объяснил, что решение о демобилизации связано с личными причинами.

Дальнейшие планы

После демобилизации 40-летний экс-спортсмен планирует сосредоточиться на развитии собственного бизнеса – винодельческие Stakhovsky wines.

Виноградники этой винодельни расположены в Закарпатье.

Ранее мы сообщали, что россияне попали в падел-клуб, который основали Элина Свитолина и Сергей Стаховский.

Теги: Теннис Служба безопасности Украины Сергей Стаховский
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