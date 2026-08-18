rbc.ua
UA | RU
Вторник, 18 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 18 августа 2026 · 23:42

Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка имеет серьезное повреждение
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Элина Свитолина добровольно покинула турнир WTA 1000 в американском Цинциннати. Причиной спортсменка назвала травму, которую она получила на соревнованиях в Торонто. В 1/16 финала американского турнира Свитолина должна была сыграть с китаянкой Ван Сиу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт турнира в Instagram.

Почему Свитолина снялась с турнира в Цинциннати

В заявлении украинской теннисистки, опубликованном организаторами турнира, говорится о необходимости качественного восстановления после травмы, которую Свитолина получила во время предыдущего турнира в Торонто.

"К сожалению, я нуждаюсь в лучшем восстановлении, потому что травма, которую я получила в Торонто, дала о себе знать в матче второго круга. Я не смогла восстановиться должным образом к своему следующему матчу. Я собиралась играть здесь, имея приятные воспоминания о выступлениях на этом турнире. И имела прекрасный матч позавчера. Очень грустно покидать это соревнование на таком этапе", – сказала Свитолина.

Отметим, что во время матча против Терезы Валентовой во втором круге Свитолина брала медицинскую паузу для консультаций с врачом.

Элина Свитолина в сезоне 2026

Текущий сезон первая ракетка Украины начала мощным выступлением на Australian Open. Тогда она дошла до полуфинала и уступила Арине Соболенко.

На турнире WTA 1000 в Дубае, в феврале, Свитолина дошла уже до финала, где проиграла американке Джессике Пегуле. На следующих соревнованиях, в американском Индиан-Уэллсе, Элина также продвинулась в полуфинал, где ее остановила Елена Рыбакина из Казахстана.

В мае Свитолина выиграла грунтовой турнир категории 1000 в Риме, а на "Ролан Гаррос" остановилась на стадии 1/4 финала, где уступила Марте Костюк.

Кто выигрывал турнир в Цинциннати

Действующей чемпионкой этих соревнований является Ига Швентек, которая в прошлом году в финале победила Жасмин Паолини из Италии (7:5, 6:4).

В Открытой Эре (с 1969 года) чаще всего турнир в Цинциннати выигрывали Серена Уильямс и Виктория Азаренко. Американка делала это дважды подряд в 2014 и 2015, а представительница Беларуси побеждала в 2013 и 2020 годах.

К слову, Элина Свитолина и Гаэль Монфис получили уникальный шанс проявить себя в необычном формате на US Open.

Теги: Теннис Элина Свитолина
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов 18 августа 22:00
Фенербахче - : - Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати Свитолина объявила о снятии с турнира в Цинциннати "Барселона" объявила о трансфере топ-игрока: он выиграл чемпионат мира "Барселона" объявила о трансфере топ-игрока: он выиграл чемпионат мира IBU принял решение относительно возвращения россиян и белорусов в международный биатлон IBU принял решение относительно возвращения россиян и белорусов в международный биатлон
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель