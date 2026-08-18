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Теннис 18 августа 2026 · 11:31

Свитолина и Монфис получили особый шанс на US Open-2026: впервые сыграют вместе

Звездные супруги дебютируют на официальном уровне и столкнутся с топовой компанией
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина и Монфис получили особый шанс на US Open-2026: впервые сыграют вместе
Элина Свитолина и Гаэль Монфис (фото: x.com/rolandgarros)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис получили шанс осуществить давнюю мечту болельщиков. На US Open-2026 супруги впервые сыграют вместе на официальном профессиональном турнире.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу американского "мейджора".

Персональное приглашение от организаторов

Свитолина и Монфис выступят в смешанном парном разряде US Open. Организаторы предоставили украинско-французскому дуэту wild card в основную сетку турнира.

Для звездных супругов это станет первым совместным выступлением на профессиональном уровне. Ранее Элина и Гаэль уже играли вместе, но только в выставочных соревнованиях.

Свитолина в последний раз выступала в смешанном парном разряде еще в 2018 году – именно на US Open. Для Монфиса американский мейджор станет последним турниром Grand Slam в профессиональной карьере.

Звездная компания и шанс для Костюк

Смешанный парный разряд US Open в этом году соберет немало ведущих теннисистов мира. Уже известно 11 дуэтов, точно сыграющих в основе.

Полный перечень участников основной сетки по состоянию на сейчас:

  • Арина Соболенко / Новак Джокович
  • Елена Рыбакина / Тейлор Фритц
  • Диана Шнайдер / Даниил Медведев
  • Ига Свентек / Каспер Рууд
  • Белинда Бенчич / Флавио Коболли
  • Аманда Анисимова / Лернер Тьен
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори
  • Александра Эала / Феликс Оже-Альясим
  • Лейла Фернандес / Фрэнсис Тиафо
  • Тейлор Таунсенд / Александер Зверев
  • Элина Свитолина / Гаэль Монфис

Свитолина и Монфис получили особый шанс на US Open-2026: впервые сыграют вместе

В целом основная сетка микста будет состоять из 16 пар. Еще три тандема должны получить wild card, а два последних места определятся по итогам квалификации.

Потенциально Украина может получить еще одну представительницу в смешанном разряде. Марта Костюк может объединиться в пару с итальянцем Лоренцо Музетти, ранее заявившим о желании сыграть с украинкой. Однако официального подтверждения участия этого дуэта пока нет.

Особый формат и космические призовые

Матчи смешанного парного разряда US Open-2026 пройдут с 24 по 26 августа.

Турнир проведут в специальном сокращенном формате. До финала теннисисты будут играть до двух выигранных сетов, каждый из которых продлится до четырех геймов. При счете 4:4 предусмотрен тай-брейк, а решающую третью партию заменит матчевой тай-брейк до 10 очков.

Финал будет иметь другой формат – партии будут продолжаться до шести выигранных геймов. Победители соревнований получат один миллион долларов призовых.

Ранее мы рассказали, как Марта Костюк остановила невероятный камбэк сестер Уильямс в драматическом матче.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
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