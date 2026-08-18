Свитолина и Монфис получили особый шанс на US Open-2026: впервые сыграют вместе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис получили шанс осуществить давнюю мечту болельщиков. На US Open-2026 супруги впервые сыграют вместе на официальном профессиональном турнире.

Персональное приглашение от организаторов

Свитолина и Монфис выступят в смешанном парном разряде US Open. Организаторы предоставили украинско-французскому дуэту wild card в основную сетку турнира.

Для звездных супругов это станет первым совместным выступлением на профессиональном уровне. Ранее Элина и Гаэль уже играли вместе, но только в выставочных соревнованиях.

Свитолина в последний раз выступала в смешанном парном разряде еще в 2018 году – именно на US Open. Для Монфиса американский мейджор станет последним турниром Grand Slam в профессиональной карьере.

Звездная компания и шанс для Костюк

Смешанный парный разряд US Open в этом году соберет немало ведущих теннисистов мира. Уже известно 11 дуэтов, точно сыграющих в основе.

Полный перечень участников основной сетки по состоянию на сейчас:

Арина Соболенко / Новак Джокович

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц

Диана Шнайдер / Даниил Медведев

Ига Свентек / Каспер Рууд

Белинда Бенчич / Флавио Коболли

Аманда Анисимова / Лернер Тьен

Сара Эррани / Андреа Вавассори

Александра Эала / Феликс Оже-Альясим

Лейла Фернандес / Фрэнсис Тиафо

Тейлор Таунсенд / Александер Зверев

Элина Свитолина / Гаэль Монфис

В целом основная сетка микста будет состоять из 16 пар. Еще три тандема должны получить wild card, а два последних места определятся по итогам квалификации.

Потенциально Украина может получить еще одну представительницу в смешанном разряде. Марта Костюк может объединиться в пару с итальянцем Лоренцо Музетти, ранее заявившим о желании сыграть с украинкой. Однако официального подтверждения участия этого дуэта пока нет.

Особый формат и космические призовые

Матчи смешанного парного разряда US Open-2026 пройдут с 24 по 26 августа.

Турнир проведут в специальном сокращенном формате. До финала теннисисты будут играть до двух выигранных сетов, каждый из которых продлится до четырех геймов. При счете 4:4 предусмотрен тай-брейк, а решающую третью партию заменит матчевой тай-брейк до 10 очков.

Финал будет иметь другой формат – партии будут продолжаться до шести выигранных геймов. Победители соревнований получат один миллион долларов призовых.