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Теніс 18 серпня 2026 · 11:31

Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026: вперше зіграють разом

Зіркове подружжя дебютує на офіційному рівні та зіткнеться з топовою компанією
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026: вперше зіграють разом
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: x.com/rolandgarros)

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс отримали шанс здійснити давню мрію вболівальників. На US Open-2026 подружжя вперше зіграє разом на офіційному професійному турнірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу американського "мейджора".

Персональне запрошення від організаторів

Світоліна та Монфіс виступлять у змішаному парному розряді US Open. Організатори надали українсько-французькому дуету wild card до основної сітки турніру.

Для зіркового подружжя це стане першим спільним виступом на професійному рівні. Раніше Еліна та Гаель уже грали разом, але лише у виставкових змаганнях.

Світоліна востаннє виступала у змішаному парному розряді ще у 2018 році – саме на US Open. Для Монфіса американський мейджор стане останнім турніром Grand Slam у професійній кар'єрі.

Зіркова компанія та шанс для Костюк

Змішаний парний розряд US Open цього року збере чимало провідних тенісистів світу. Вже відомо 11 дуетів, які точно зіграють в основі.

Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз:

  • Аріна Соболенко / Новак Джокович
  • Єлена Рибакіна / Тейлор Фрітц
  • Діана Шнайдер / Данііл Медведєв
  • Іга Свьонтек / Каспер Рууд
  • Белінда Бенчич / Флавіо Коболлі
  • Аманда Анісімова / Лернер Тьєн
  • Сара Еррані / Андреа Вавассорі
  • Александра Еала / Фелікс Оже-Альяссім
  • Лейла Фернандес / Френсіс Тіафо
  • Тейлор Таунсенд / Александер Звєрєв
  • Еліна Світоліна / Гаель Монфіс

Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026: вперше зіграють разом

Загалом основна сітка міксту складатиметься з 16 пар. Ще три тандеми мають отримати wild card, а два останні місця визначаться за підсумками кваліфікації.

Потенційно Україна може отримати ще одну представницю в змішаному розряді. Марта Костюк може об'єднатися в пару з італійцем Лоренцо Музетті, який раніше заявив про бажання зіграти з українкою. Однак офіційного підтвердження участі цього дуету наразі немає.

Особливий формат та космічні призові

Матчі змішаного парного розряду US Open-2026 відбудуться з 24 по 26 серпня.

Турнір проведуть у спеціальному скороченому форматі. До фіналу тенісисти гратимуть до двох виграних сетів, кожен із яких триватиме до чотирьох геймів. За рахунку 4:4 передбачений тай-брейк, а вирішальну третю партію замінить матчевий тай-брейк до 10 очок.

Фінал матиме інший формат – сети триватимуть до шести виграних геймів. Переможці змагань отримають один мільйон доларів призових.

Раніше ми розповіли, як Марта Костюк зупинила неймовірний камбек сестер Вільямс у драматичному матчі.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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