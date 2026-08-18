Світоліна оголосила про зняття з турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна добровільно залишила турнір WTA 1000 в американському Цинциннаті. Причиною спортсменка назвала травму, якої вона зазнала на змаганнях у Торонто. В 1/16 фіналу американського турніру Світоліна мала зіграти із китаянкою Ван Сіу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт турніру в Instagram .

Чому Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті

У заяві української тенісистки, опублікованій організаторами турніру, йдеться про необхідність якісного відновлення після травми, яку Світоліна отримала під час попереднього турніру у Торонто.

"На жаль, я потребую кращого відновлення, бо травма, якої я зазнала у Торонто, дала про себе знати в матчі другого кола. Я не змогла відновитися належним чином до свого наступного матчу. Я збиралася грати тут, маючи приємні спогади про виступи на цьому турнірі. І мала прекрасний матч позавчора. Дуже сумно залишати ці змагання на цьому етапі", – сказала Світоліна.

Відзначимо, що під час матчу проти Терези Валентової у другому колі, Світоліна брала медичну паузу для консультацій із лікарем.

Еліна Світоліна у сезоні 2026

Поточний сезон перша ракетка України розпочала потужним виступом на Australian Open. Тоді вона дійшла до півфіналу та поступилася Аріні Соболенко.

На турнірі WTA 1000 у Дубаї, в лютому, Світоліна дійшла вже до фіналу, де програла американці Джессіці Пегулі. На наступних змаганнях, в американському Індіан-Веллсі, Еліна також просунулася до півфіналу, де її зупинила Єлєна Рибакіна з Казахстану.

У травні Світоліна виграла грунтовий турнір категорії 1000 у Римі, а на "Ролан Гаррос" зупинилася на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Марті Костюк.

Хто вигравав турнір у Цинциннаті

Чинною чемпіонкою цих змагань є Іга Швьонтек, яка минулого року у фіналі перемогла Жасмін Паоліні з Італії (7:5, 6:4).

У Відкритій Ері (з 1969 року) найчастіше турнір в Цинциннаті вигравали Серена Вільямс та Вікторія Азаренка. Американка робила це двічі поспіль у 2014 та 2015 роках, а представниця Білорусі перемагала у 2013 та 2020 роках.