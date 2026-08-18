Світоліна оголосила про зняття з турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна добровільно залишила турнір WTA 1000 в американському Цинциннаті. Причиною спортсменка назвала травму, якої вона зазнала на змаганнях у Торонто. В 1/16 фіналу американського турніру Світоліна мала зіграти із китаянкою Ван Сіу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт турніру в Instagram.
У заяві української тенісистки, опублікованій організаторами турніру, йдеться про необхідність якісного відновлення після травми, яку Світоліна отримала під час попереднього турніру у Торонто.
"На жаль, я потребую кращого відновлення, бо травма, якої я зазнала у Торонто, дала про себе знати в матчі другого кола. Я не змогла відновитися належним чином до свого наступного матчу. Я збиралася грати тут, маючи приємні спогади про виступи на цьому турнірі. І мала прекрасний матч позавчора. Дуже сумно залишати ці змагання на цьому етапі", – сказала Світоліна.
Відзначимо, що під час матчу проти Терези Валентової у другому колі, Світоліна брала медичну паузу для консультацій із лікарем.
Поточний сезон перша ракетка України розпочала потужним виступом на Australian Open. Тоді вона дійшла до півфіналу та поступилася Аріні Соболенко.
На турнірі WTA 1000 у Дубаї, в лютому, Світоліна дійшла вже до фіналу, де програла американці Джессіці Пегулі. На наступних змаганнях, в американському Індіан-Веллсі, Еліна також просунулася до півфіналу, де її зупинила Єлєна Рибакіна з Казахстану.
У травні Світоліна виграла грунтовий турнір категорії 1000 у Римі, а на "Ролан Гаррос" зупинилася на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Марті Костюк.
Чинною чемпіонкою цих змагань є Іга Швьонтек, яка минулого року у фіналі перемогла Жасмін Паоліні з Італії (7:5, 6:4).
У Відкритій Ері (з 1969 року) найчастіше турнір в Цинциннаті вигравали Серена Вільямс та Вікторія Азаренка. Американка робила це двічі поспіль у 2014 та 2015 роках, а представниця Білорусі перемагала у 2013 та 2020 роках.
До слова, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс отримали унікальний шанс проявити себе в незвичному форматі на US Open.