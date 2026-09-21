Свитолина, Костюк и новая третья ракетка Украины: что изменилось в рейтинге WTA

В понедельник, 21 сентября, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украина сохранила сразу двух представительниц в топ-10, а еще несколько спортсменок улучшили свои личные показатели.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг WTA .

Свитолина и Костюк – в мировом топ-10

После завершения последнего турнира серии Grand Slam в сезоне – US Open-2026 – в первой десятке мирового рейтинга WTA не произошло никаких изменений.

Элина Свитолина сохранила седьмую позицию. В активе украинки 4809 рейтинговых очков.

Марта Костюк также осталась на рекордном для себя 10-м месте. На минувшей неделе украинка выступила на турнире WTA 500 в Гвадалахаре, где дошла до четвертьфинала. За этот результат она прибавила 60 баллов и теперь имеет 4040 очков.

Лидером мирового рейтинга остается представителница Казахстана Елена Рыбакина, второй идет "нейтральная" Арина Соболенко, а третью позицию занимает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA:

(1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 (2). Арина Соболенко – 7875 (3). Джессика Пегула (США) – 7265 (4). Коко Гофф (США) – 7244 (5). Мирра Андреева – 5743 (6). Линда Носкова (Чехия) – 5328 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4809 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 4683 (9). Ига Свентек (Польша) – 4119 (10). Марта Костюк (Украина) – 4040

Личный рекорд Стародубцевой

Украина продолжает удерживать мощное представительство в первой полусотне – сразу шесть теннисисток входят в топ-50.

В этой группе появилась новая третья ракетка страны: Юлия Стародубцева обошла Дарию Снигур и поднялась на рекордное для себя 42-е место (1165 очков), тогда как Снигур опустилась на 43-ю позицию (1163 балла). Александра Олейникова расположилась на 47-м месте (1115 очков), а Ангелина Калинина идет на 48-й строчке (1112 баллов). Даяна Ястремская сохраняет 110-ю позицию (692 очка).

Особыми достижениями отличились и другие теннисистки: Вероника Подрез поднялась на 125 место (606 очков), а Анастасия Соболева добавила пять позиций и впервые в карьере стала 176 ракеткой мира (432 очка). Обе молодые теннисистки установили личные рекорды.

Борьба за Итоговый турнир

В Чемпионской гонке WTA, где учитываются исключительно очки текущего сезона для отбора на Итоговый турнир, лидер сборной Украины сохраняет свои позиции. Восемь лучших теннисисток года получат путевки на престижное соревнование.

Элина Свитолина надежно держится на шестом месте (4809 очков). Марта Костюк остается на девятой позиции (3910 очков). Поражение в четвертьфинале в Мексике помешало Костюк вплотную приблизиться к первой восьмерке – ее продолжают отделять от чешской теннисистки Линды Носковой несколько сотен баллов, однако борьба за выход на главный турнир года продолжается.