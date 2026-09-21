Світоліна, Костюк та нова третя ракетка України: що змінилося у рейтингу WTA

У понеділок, 21 вересня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Україна зберегла одразу двох представниць у топ-10, а ще кілька спортсменок покращили свої особисті показники.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг WTA .

Світоліна та Костюк – у світовому топ-10

Після завершення останнього турніру серії Grand Slam у сезоні – US Open-2026 – у першій десятці світового рейтингу WTA не відбулося жодної зміни.

Еліна Світоліна зберегла сьому позицію. В активі українки 4809 рейтингових очок.

Марта Костюк також залишилася на рекордному для себе 10-му місці. Минулого тижня українка виступила на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі, де дійшла до чвертьфіналу. За цей результат вона додала 60 балів і тепер має 4040 очок.

Лідеркою світового рейтингу залишається представниця Казахстану Єлена Рибакіна, другою йде "нейтральна" Аріна Соболенкоа, а третю позицію посідає американка Джессіка Пегула.

Топ-10 рейтингу WTA:

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901 (2). Аріна Соболенко – 7875 (3). Джессіка Пегула (США) – 7265 (4). Коко Гофф (США) – 7244 (5). Мірра Андрєєва – 5743 (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328 (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809 (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683 (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4119 (10). Марта Костюк (Україна) – 4040

Особистий рекорд Стародубцевої

Україна продовжує утримувати потужне представництво у першій півсотні – одразу шість тенісисток входять до топ-50.

У цій групі з'явилася нова третя ракетка країни: Юлія Стародубцева обійшла Дарію Снігур і піднялася на рекордне для себе 42-ге місце (1165 очок), тоді як Снігур опустилася на 43-тю позицію (1163 бали). Олександра Олійникова розташувалася на 47-му місці (1115 очок), а Ангеліна Калініна йде на 48-й сходинці (1112 балів). Даяна Ястремська зберігає 110-ту позицію (692 очки).

Особливими досягненнями відзначилися й інші тенісистки: Вероніка Подрез піднялася на 125-те місце (606 очок), а Анастасія Соболєва додала п'ять позицій і вперше в кар'єрі стала 176-ю ракеткою світу (432 очки). Обидві молоді тенісистки встановили особисті рекорди.

Боротьба за Підсумковий турнір

У Чемпіонській гонці WTA, де враховуються виключно очки поточного сезону для відбору на Підсумковий турнір, лідерки збірної України зберігають свої позиції. Вісім найкращих тенісисток року отримають путівки на престижне змагання.

Еліна Світоліна надійно тримається на шостому місці (4809 очок). Марта Костюк залишається на дев'ятій позиції (3910 очок). Поразка у чвертьфіналі в Мексиці завадила Костюк впритул наблизитися до першої вісімки – її продовжують відділяти від чеської тенісистки Лінди Носкової декілька сотень балів, проте боротьба за вихід на головний турнір року триває.