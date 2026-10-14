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Теннис 14 октября 2026 · 14:26

Перед матчем со второй сеяной парой: Ястремская и Калинина снялись с турнира в Ухане

Анна Данилина и Чжан Шуай без борьбы прошли в четвертьфинал
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перед матчем со второй сеяной парой: Ястремская и Калинина снялись с турнира в Ухане
Калинина и Ястремская приостановили выступления в Ухане (Фото: wuhanopentennis.com)
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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская снялись с парного турнира WTA 1000 в Ухане. Украинки не сыграли против Анны Данилиной и Чжан Шуай, автоматически вышедших в четвертьфинал.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сетку парного турнира на официальном сайте WTA.

Украинки не сыграли матч 1/8 финала

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская должны были провести матч 1/8 финала против казахстанки Анны Данилиной и китаянки Чжан Шуай, однако снялись с соревнований.

Их соперницы, получившие второй номер посева, без борьбы прошли в четвертьфинал. Там Данилина и Чжан Шуай встретятся с победительницами противостояния между дуэтами Сара Эррани/Жасмин Паолини и Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

Ястремская имела проблемы со бедром

Снятие с парного турнира произошло после выступлений украинок в одиночном разряде. 14 октября Ястремская уступила американке Иви Йович в матче второго круга. Во время второго сета Даяна обращалась за помощью физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде еще в первом круге, проиграв британке Соней Картал.

Как украинки выступили в парном разряде

Калинина и Ястремская получили от устроителей wild card для участия в парном турнире.

В первом круге украинский дуэт одержал победу над Александрой Эалой из Филиппин и Зейнеп Сонмез из Турции.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина победила "нейтральную" россиянку в Ухане и осталась единственной украинкой на турнире.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
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