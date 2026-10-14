rbc.ua
UA | RU
Среда, 14 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Уступила 11-й ракетке мира: Ястремская вылетела с турнира в Ухане
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 14 октября 2026 · 11:31

Уступила 11-й ракетке мира: Ястремская вылетела с турнира в Ухане

Украинка уступила американке в двух сетах и столкнулась с проблемами с правым бедром
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Уступила 11-й ракетке мира: Ястремская вылетела с турнира в Ухане
Ястремская уступила 11 ракетке мира (Фото: WTA)
Додати як бажане джерело в Google

Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Ухане, проиграв американке Иви Йович. Во втором сете украинка обращалась за помощью к физиотерапевту.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/16 финала

Ива Йович (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:1.

Как Ястремская проиграла Йович

В первом сете американка сразу совершила брейк, но Ястремская сумела отыграться. В дальнейшем соперницы обменивались выигранными геймами на приеме, а при счете 4:4 Йович снова взяла подачу украинки. После этого американка выдержала борьбу в собственном гейме и завершила партию со счетом 6:4.

Второй сет сложился для Даяны гораздо труднее. Йович выиграла первый гейм на приеме, защитила собственную подачу и сделала еще один брейк, ведя 4:0. Украинка сократила отставание, однако американка не разрешила ей вернуться в матч и закрыла сет.

Во время второй партии Ястремская вызвала на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Статистика матча Ястремская – Йович

Поединок длился 1 час 43 минуты. За это время украинка выполнила два эйса, а ее соперница – три. Ястремская допустила пять двойных ошибок, тогда как у Йовича не было ни одной.

По количеству винеров преимущество было на стороне Даяны - 20 против 13. В то же время американка допустила 12 непринужденных ошибок.

Что означает поражение для Ястремской

Для Даяны это было четвертое участие в турнире в Ухане. В двух предыдущих сезонах украинка выбывала уже в первом круге, а в 2019 году досталась четвертьфиналу.

Матч против Йовича стал для Ястремской 87-м в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 37 побед на соревнованиях этой категории.

Даяна стала четвертой украинкой, завершившей выступления в одиночном разряде турнира в Ухани. Ранее соревнования покинули Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Марта Костюк.

В то же время борьбу продолжают Элина Свитолина и Дарья Снигирь. Также Ястремская еще сыграет в Ухане в парном разряде: она выступает в тандеме с другой украинкой – Ангелиной Калининой.

Ранее мы сообщали, что Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде в Ухане.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Виктор Хлус: "Если бы не встретил Лобановского, возможно, из меня и не вышло бы такого футболиста" Виктор Хлус: "Если бы не встретил Лобановского, возможно, из меня и не вышло бы такого футболиста" В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе В шаге от "золота": Якушенко стал вице-чемпионом мира U23 по борьбе Зубков против "горняков": где и когда смотреть матч "Шахтер" - АЕК в Лиге чемпионов Зубков против "горняков": где и когда смотреть матч "Шахтер" - АЕК в Лиге чемпионов
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор